San Floro avrà il suo ATM postale più servizi e meno spostamenti per i cittadini

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Installato lo sportello automatico presso l’ufficio postale la piena operatività è prevista dopo gli ultimi collegamenti tecnici

A San Floro, in provincia di Catanzaro, è stato installato un ATM presso l’ufficio postale. Un intervento atteso dalla comunità, che consentirà di accedere ai servizi disponibili allo sportello automatico anche al di fuori degli orari di apertura della sede.

L’installazione rappresenta un passaggio decisivo, ma il dispositivo non è ancora pienamente operativo. Per l’attivazione sarà necessario attendere alcune settimane, durante le quali i tecnici incaricati completeranno le ultime operazioni di collegamento.

Un percorso avviato nel dicembre 2019

La richiesta di dotare l’ufficio postale di uno sportello ATM risale al 17 dicembre 2019, data di avvio delle comunicazioni tra il sindaco Bruno Meta e la Direzione Centrale di Poste Italiane a Roma.

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L’esigenza era emersa dopo la riduzione dei giorni di apertura della sede di San Floro, che riceve il pubblico soltanto il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Un’organizzazione tuttora in vigore, che ha reso particolarmente importante la disponibilità di un punto di accesso autonomo ai servizi finanziari.

Le successive interlocuzioni tra il primo cittadino e la società hanno portato all’installazione del dispositivo, avvicinando così il completamento di un percorso iniziato diversi anni fa.

Servizi accessibili anche quando l’ufficio postale è chiuso

Una volta attivato, l’ATM di San Floro permetterà ai cittadini di utilizzare i servizi disponibili in modalità self service 24 ore su 24, senza dover attendere l’apertura degli sportelli.

Il vantaggio riguarda soprattutto la possibilità di svolgere le operazioni consentite dal dispositivo senza spostarsi in altri comuni. Per un piccolo borgo, la presenza di uno sportello automatico può rendere più semplici le necessità quotidiane, in particolare per chi ha difficoltà a raggiungere sedi alternative o a organizzarsi nei giorni di apertura.

L’ATM affiancherà il servizio svolto dal personale dell’ufficio postale: le operazioni che richiedono assistenza continueranno a fare riferimento agli sportelli e ai relativi orari.

Bruno Meta sottolinea il valore del risultato per la comunità

Il sindaco Bruno Meta ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, evidenziando come l’installazione sia il risultato di un impegno perseverante avviato nel 2019.

Secondo il primo cittadino, la possibilità di accedere ai servizi finanziari restando nel paese costituisce un beneficio concreto per la popolazione. Meta ha inoltre sottolineato il valore dell’impegno di un amministratore anche su esigenze che non rientrano direttamente nelle competenze dell’ente, quando esistono le condizioni per intervenire e ottenere ricadute positive sul benessere della comunità locale.

Il sindaco ha infine ringraziato tutte le persone che hanno contribuito al percorso, rivolgendo un riconoscimento particolare ai funzionari e ai dirigenti di Poste Italiane che hanno accolto le necessità dei cittadini di San Floro.

Attesi gli ultimi interventi per l’attivazione

Il prossimo passaggio sarà il completamento dei collegamenti tecnici necessari alla messa in servizio. Solo dopo queste operazioni lo sportello potrà essere utilizzato.

L’installazione segna dunque un risultato importante per l’accessibilità dei servizi a San Floro, mentre la piena operatività resta attesa nelle settimane successive.