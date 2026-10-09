Catanzaro quartieri Est interventi ordinari al via dopo la richiesta di priorità di Levato

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Santa Domenica contrada Cucullera Alli e Cava al centro del confronto sul rispetto del calendario di manutenzione

Riprendono gli interventi ordinari nei quartieri Est della città. A comunicarlo è il consigliere comunale Luigi Levato, presidente della Commissione Ambiente, che segnala l’esecuzione delle attività a Santa Domenica, contrada Cucullera, Alli e Cava, dopo aver sollecitato attenzione per queste zone.

Secondo quanto riferito dal consigliere, il calendario degli interventi non era stato rispettato. Una situazione che lo aveva portato a chiedere una priorità operativa per i quartieri interessati e un confronto in commissione con l’assessore Colosimo.

Il confronto in Commissione Ambiente sui ritardi

La questione era stata affrontata nell’ambito dei lavori della Commissione Ambiente, con la convocazione dell’assessore competente. In quella sede Levato aveva richiamato la necessità di dare seguito agli interventi programmati, evidenziando il mancato rispetto delle scadenze previste.

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La richiesta riguardava quindi il ripristino della regolarità della manutenzione ordinaria, attraverso una maggiore attenzione alle aree rimaste in attesa.

Il consigliere esprime ora soddisfazione per l’avvio delle attività, che considera una risposta alle sollecitazioni avanzate durante il confronto istituzionale.

La manutenzione dei quartieri richiede continuità

Il tema sollevato da Levato riguarda un aspetto concreto della gestione dei servizi comunali: la necessità che la programmazione si traduca in interventi effettivi e regolari sul territorio.

Un calendario rispettato rende più prevedibili le attività e permette ai cittadini di avere riferimenti chiari sui tempi di manutenzione. Per questo, oltre all’esecuzione dei singoli lavori, assume rilievo la continuità del servizio nei diversi quartieri.

Per Santa Domenica, contrada Cucullera, Alli e Cava, gli interventi segnalati rappresentano un passo avanti. Resta centrale il rispetto della programmazione nel tempo, affinché la manutenzione ordinaria nei quartieri Est mantenga la regolarità richiesta dal consigliere.