Catanzaro rilancia il centro storico con Isola Ventidue tra navette e buoni sosta

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Accordo di dodici mesi tra AMC e Camera di Commercio per facilitare gli accessi a Corso Mazzini e sostenere gli acquisti nei negozi dell’area pedonale

Rendere il centro storico di Catanzaro più accessibile e accompagnare la nuova organizzazione di Corso Mazzini con servizi utili a cittadini e attività commerciali. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato da AMC S.p.A. e dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia per sostenere Isola Ventidue, l’isola pedonale nel tratto compreso tra piazza Bernardino Grimaldi e piazza Cavour.

L’accordo, di natura programmatica e della durata di dodici mesi, prevede un sistema che integra parcheggi, navette dedicate e buoni sosta per i clienti degli esercizi aderenti. L’intento è favorire la frequentazione dell’area pedonale, collegando la mobilità al sostegno del commercio di prossimità.

A sottoscrivere l’intesa sono stati Giuseppe Donato, amministratore unico di AMC, e Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio.

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Isola Ventidue e il ruolo dell’accessibilità al centro

L’istituzione di un’area pedonale cambia il modo di raggiungere e vivere una parte della città. Per accompagnare questa trasformazione, il programma punta a rendere più agevole il passaggio dall’automobile agli spostamenti a piedi, attraverso collegamenti tra le aree di parcheggio e gli accessi a Isola Ventidue.

La valorizzazione dello spazio urbano viene così affiancata da misure pensate per chi raggiunge il centro per fare acquisti o usufruire dei servizi presenti. La possibilità di lasciare l’auto nelle aree di sosta e proseguire con una navetta rappresenta il raccordo tra la pedonalizzazione di Corso Mazzini e le esigenze di accesso alle attività.

Parcheggi e navette per raggiungere Corso Mazzini

Il programma prevede che AMC metta a disposizione un sistema integrato di parcheggi di attestamento, tra cui le aree Normanni, Bellavista e Musofalo.

A questi si affiancherà un servizio navetta dedicato, destinato a collegare le aree di sosta con i punti di accesso dell’isola pedonale. L’obiettivo è facilitare gli spostamenti verso il centro e incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale.

Il testo dell’intesa descrive l’impostazione del servizio, ma non indica ancora gli orari, le frequenze delle corse o una data di avvio. Questi dettagli saranno necessari per consentire ai cittadini di organizzare gli spostamenti.

Buoni sosta nei negozi aderenti e copertura del parcheggio

Una delle misure centrali riguarda la possibilità, per commercianti e artigiani con sede nell’area pedonale, di sostenere il costo del parcheggio della propria clientela.

Gli esercizi aderenti potranno rilasciare buoni sosta ai clienti, contribuendo così alla spesa sostenuta per lasciare l’auto. È un meccanismo pensato per incentivare gli acquisti nel centro storico di Catanzaro e offrire un vantaggio concreto a chi sceglie le attività dell’area.

La gratuità della sosta sarà quindi legata alla copertura ottenuta attraverso i buoni, secondo le modalità del programma.

Buoni cumulabili anche tra attività diverse

I buoni emessi da negozi diversi saranno cumulabili, fino a coprire l’intera tariffa giornaliera della sosta.

Questo elemento permette di collegare il beneficio alla frequentazione di più esercizi: i buoni ricevuti potranno concorrere alla copertura del costo del parcheggio, anziché restare limitati a una singola attività.

Il programma non specifica ancora eventuali soglie di acquisto, il valore dei singoli buoni o le condizioni di rilascio. Sono aspetti operativi da conoscere prima dell’utilizzo del servizio.

Una piattaforma digitale e un’app per gestire i buoni

La gestione dei buoni sosta sarà affidata a una piattaforma digitale e a un’app sviluppate da AMC. Gli strumenti sono previsti per rendere trasparente il funzionamento del sistema e supportare la gestione dei buoni rilasciati dagli esercizi partecipanti.

L’integrazione digitale accompagnerà quindi il rapporto tra attività commerciali, clienti e servizio di sosta. Le procedure pratiche di utilizzo dovranno essere definite nelle informazioni operative del programma.

Mobilità e commercio in un progetto comune

L’accordo tra AMC e Camera di Commercio mette in relazione tre obiettivi: migliorare l’accessibilità al centro storico, sostenere le attività di prossimità e favorire il trasporto pubblico.

Per i clienti, il beneficio previsto è la possibilità di raggiungere l’area pedonale attraverso parcheggi e navette, ottenendo dagli esercizi aderenti buoni capaci di coprire, anche integralmente, la sosta giornaliera. Per commercianti e artigiani, l’iniziativa offre uno strumento aggiuntivo per incentivare la frequentazione dei negozi.

La fase attuativa sarà decisiva per tradurre il protocollo in un servizio facilmente utilizzabile: orari delle navette, modalità di adesione degli esercenti e regole dei buoni permetteranno di valutare concretamente le opportunità offerte da Isola Ventidue.