Trump e Putin siglano un patto per il gasolio: licenza USA per le forniture russe

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L'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin ha prodotto un risultato concreto sul fronte energetico: secondo quanto annunciato dall'ex presidente americano, la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, con ulteriori 500.000 tonnellate previste a novembre e 1.000.000 di tonnellate subito dopo. La notizia è stata diffusa tramite il canale Telegram @ultimora24 e ha rapidamente fatto il giro del mondo.

Poche ore dopo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ufficializzato che, su indicazione di Trump, sta rilasciando una licenza temporanea che consente la fornitura di gasolio russo ai mercati di tutto il mondo. Si tratta di un'apertura significativa, considerando le sanzioni internazionali che da mesi limitano le esportazioni energetiche russe.

Un'intesa strategica tra Mosca e Washington

L'accordo, se confermato, rappresenta una svolta nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Russia. La mossa di Trump sembra mirare a stabilizzare i prezzi dei carburanti, in particolare il gasolio, che negli ultimi mesi ha registrato forti oscillazioni sui mercati internazionali. La licenza temporanea del Tesoro potrebbe aprire la strada a ulteriori cooperazioni energetiche, nonostante le tensioni geopolitiche legate al conflitto in Ucraina.

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Le reazioni internazionali

La notizia ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, gli operatori di mercato accolgono con favore l'arrivo di nuovo gasolio russo, che potrebbe alleviare la pressione sulle scorte globali. Dall'altro, diversi governi europei e membri del Congresso americano potrebbero sollevare obiezioni, temendo che l'apertura indebolisca le sanzioni contro Mosca. Per ora, il Dipartimento del Tesoro non ha specificato la durata della licenza né i dettagli operativi.

Implicazioni per i mercati

Gli analisti prevedono un impatto immediato sui prezzi del gasolio, con possibili ribassi nelle prossime settimane. Tuttavia, restano da chiarire le modalità di trasporto e le eventuali deroghe alle sanzioni. La mossa di Trump, se da un lato punta a rafforzare l'approvvigionamento energetico americano, dall'altro potrebbe creare attriti con gli alleati europei, che hanno finora mantenuto una linea dura contro la Russia.

La vicenda è in evoluzione e seguiranno aggiornamenti.