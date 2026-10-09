Al Festival d’Autunno la musica d’autore di Malika Ayane con “A teatro”

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Una serata magica dedicata al pop d’autore, da vivere in un’atmosfera speciale. Sabato 14 novembre, alle ore 21, al Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro, la XXIII edizione del Festival d’Autunno, ideata e diretta da Antonietta Santacroce, ospiterà il concerto di Malika Ayane dal titolo esplicativo: A Teatro.

Sul palco, la cantante con la sua voce inconfondibile, potente e insieme delicata, eseguirà alcune delle pagine più amate del suo repertorio, da Senza fare sul serio a Tre cose, fino a Come foglie. Brani che nella dimensione teatrale troveranno una nuova intimità grazie al connubio tra la voce della cantante e la sua band, che ne esalterà la forza interpretativa.

Le dichiarazioni della direttrice artistica

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«Non poteva che essere un grande nome della musica italiana a chiudere il cartellone di questa edizione», afferma Antonietta Santacroce. «Malika Ayane è un’artista che possiede una qualità non comune: riesce a cantare le emozioni senza mai forzarle, lasciando che siano la sua musica e la sua voce a parlare direttamente al pubblico».

«Il concerto al Teatro Politeama», prosegue la direttrice artistica, «sarà il luogo ideale in cui il pubblico e l’artista sapranno trovare la perfetta sintonia. Sarà una serata elegante, nella quale Malika ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera, restituendo ai suoi brani una dimensione ancora più personale e coinvolgente».

Malika Ayane, una carriera tra grandi successi e nuove emozioni

La cantante torna in tournée nei teatri più importanti d’Italia con uno spettacolo che offre ai suoi grandi successi una veste nuova e più intima.

L’artista recentemente ha pubblicato Cicale, il suo settimo lavoro discografico, aggiungendo un ulteriore capitolo a una carriera ricca di successi. A Catanzaro arriverà con una formazione composta da Jacopo Bertacco (chitarra), Filippo Cornaglia (batteria), Pietro Spinelli (tastiere/piano) e Raffaele Trapasso (basso), che le permetterà di esaltare le sfumature soul e blues che ne hanno fatto una delle interpreti più riconoscibili del panorama musicale italiano.

Un percorso premiato anche sul palco del Festival di Sanremo, dove nel 2010, con Ricomincio da qui, ha conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa Radio e TV “Lucio Dalla” nella sezione Artisti.

Ma A Teatro non vuole essere semplicemente un concerto. È soprattutto un modo diverso di incontrare le canzoni e di riscoprirle attraverso la dimensione suggestiva del teatro. Qui ogni brano lascia spazio a profonde emozioni, diventando un momento significativo della nostra vita. Con questo progetto Malika Ayane si concede la libertà di esplorare sonorità diverse, rimanendo sempre fedele alla propria sensibilità artistica.

Con la sua capacità di muoversi tra pop, jazz e canzone d’autore, Malika Ayane accompagnerà il pubblico in un viaggio tra alcune delle pagine più significative del suo repertorio. È proprio da questa rilettura che prende forma lo spettacolo: le canzoni vengono riportate alla loro essenza e svelano nuove sfumature, mettendo in luce tutta la ricchezza di un repertorio che negli anni ha saputo conquistare pubblico e critica.

I biglietti del Festival

I biglietti sono disponibili nella segreteria del Festival a Catanzaro, su www.festivaldautunno.com e presso tutte le rivendite autorizzate del circuito TicketOne (https://www.ticketone.it/event/malika-ayane-teatro-politeama-di-catanzaro-21892511/)

Giuseppe Panella