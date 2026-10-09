La Calabria punta su Hong Kong per il vino e i distillati: adesioni fino a oggi

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Le aziende calabresi del settore vitivinicolo e dei distillati hanno tempo fino alle ore 24:00 di oggi, 9 novembre, per aderire alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione Calabria in vista della Hong Kong International Wine & Spirits Fair 2026, in programma dal 5 al 7 novembre. L'iniziativa rientra nel piano di internazionalizzazione coordinato dal presidente Roberto Occhiuto e vede impegnato in prima linea il Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive, con l'obiettivo di sostenere la presenza delle eccellenze locali in uno dei principali hub globali per il comparto vitivinicolo e dei distillati.

Un ponte commerciale verso i mercati asiatici

La fiera di Hong Kong rappresenta da anni un punto di incontro strategico tra aziende, buyer, distributori e importatori attivi nei mercati asiatici, con particolare attenzione alla Cina continentale, al Sud-Est asiatico e al Pacifico. L'edizione precedente ha registrato la partecipazione di oltre 600 espositori provenienti da 21 nazioni e circa 8.200 addetti ai lavori giunti da 57 Paesi, confermando il ruolo centrale della manifestazione nel panorama internazionale del vino e dei distillati.

Collaborazione istituzionale per le imprese calabresi

L'iniziativa nasce da una stretta collaborazione tra l'assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Giovanni Calabrese, l'assessore alla Cooperazione internazionale, Antonio Montuoro, e l'assessore all'Agricoltura, Gianluca Gallo. Un'azione sinergica che intende offrire alle aziende locali una vetrina globale per valorizzare le tipicità e la qualità della produzione calabrese. L'intervento si inserisce nel solco delle attività del Tavolo permanente Calabria-Hong Kong, ribadendo la volontà della Giunta regionale di posizionare il territorio come snodo commerciale tra il Mediterraneo e il mercato asiatico.

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Requisiti e modalità di partecipazione

L'avviso pubblico è rivolto alle imprese con sede in Calabria attive nei comparti pertinenti all'evento. Nello specifico, la partecipazione è aperta ai produttori di vini, spumanti, amari, distillati e birre artigianali, oltre che alle aziende dei settori complementari stabiliti dall'organizzazione, come i produttori di olio extravergine d'oliva e specialità agroalimentari rientranti nella sezione "Friends of Wine". La selezione individuerà un totale di 40 aziende, ripartite equamente tra il 50% destinato al settore "Wine & Spirits" e il restante 50% riservato alla categoria "Friends of Wine".

Come inviare la domanda

Le domande di adesione e i relativi moduli dovranno essere trasmessi tassativamente entro le ore 24:00 di oggi, 9 novembre, esclusivamente via PEC all'indirizzo: [email protected]. I dettagli dell'avviso e la documentazione ufficiale sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Calabria al seguente indirizzo: https://www.regione.calabria.it/dipartimento-lavoro-imprese-e-aree-produttive-hong-kong-international-wine-spirits-2026-pag-1-manifestazione-di-interesse-selezione-di-imprese-calabresi-interessate-alla-partecipazione-alla-hong/. Ulteriori informazioni possono essere richieste agli uffici competenti.