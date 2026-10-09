Francesco Guccini, doppio omaggio dei suoi Musici in Calabria: 17 dicembre a Catanzaro e 18 a Reggio

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Grande attesa dei Gucciniani della Calabria per il doppio omaggio a Francesco Guccini con i suoi leggendari “Musici” Il 17 dicembre a Catanzaro e il 18 dicembre a Reggio

E’ partita la mobilitazione di tutti i fan ed estimatori calabresi di Francesco Guccini per i due esclusivi concerti con cui la Calabria omaggerà il grande cantautore scomparso lo scorso agosto.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il popolo dei “gucciniani” di ogni età si ritroverà insieme ai suoi storici “Musici” il 17 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il 18 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria. I due concerti inizieranno alle ore 21:00.

A ricordare il grande cantautore, intellettuale e scrittore, attraverso le sue canzoni, aneddoti e ricordi, saranno proprio i suoi leggendari musicisti: Juan Carlos "Flaco" Biondini, chitarre e voce, Vince Tempera, pianoforte e tastiere, Antonio Marangolo, fiati e percussioni, Ellade Bandini, batteria e percussioni. A completare la straordinaria formazione Giacomo Marzi al basso elettrico.

L’attesissimo Omaggio a Francesco Guccini, dal sottotitolo “Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore…”, chiuderà la 40° edizione di Fatti di Musica, il Festival-Premio del Live d'Autore diretto da Ruggero Pegna, in cui Guccini è stato eccezionale protagonista nel '97 e 2007 al Palacorvo di Catanzaro, nel 2000 al Palacalafiore di Reggio Calabria e nel 2010 nello Stadio Lorenzon di Rende, in occasione dei suoi 70 anni, dove ha ricevuto il Riccio d’Argento, premio ai migliori live d’autore del festival.

Alla Calabria è legato anche il ricordo di un evento speciale: nel 2007, nel Complesso del San Giovanni di Catanzaro, inaugurò insieme a Vincenzo Mollica che lo seguì per il TG1, una mostra di dipinti dei pittori calabresi Maurizio Carnevale, Giovanni Marziano e Peppino Sala, dedicata alle sue canzoni. A

In questi due concerti-evento del prossimo dicembre dei suoi Musici risentiremo i brani più iconici del "Maestrone", canzoni che hanno segnato la storia della musica d'autore italiana e il pensiero di generazioni, a cominciare dallo storico album Fra la via Emilia e il West, intervallati da brevi racconti di vita vissuta insieme. Sarà un'occasione preziosa ed emozionante per rivivere le atmosfere, le storie e i ricordi di un repertorio senza tempo, celebrando il legame indissolubile tra Guccini, i suoi magnifici compagni di viaggio e il suo pubblico di ogni età.

“La prevendita conferma l’attesa per questi due concerti – afferma il promoter – Tutti quelli che hanno amato e amano Francesco Guccini potranno cantare con i suoi Musicisti le sue canzoni come se fosse ancora con noi, rivivendo le atmosfere dei suoi indimenticabili concerti e tutti quei momenti vissuti in compagnia della sua voce unica!”.

I biglietti sono in vendita online su www.ticketone.it e nei punti ticketone. Per informazioni 0968441888, www.ruggeropegna.it.