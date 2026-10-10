Arresti per spaccio a Macerata: sequestrati oltre 68 grammi di cocaina

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I carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Macerata hanno messo a segno un duro colpo allo spaccio di stupefacenti, arrestando due cittadini albanesi di 21 e 23 anni, entrambi incensurati e senza fissa dimora. L'operazione, condotta nella giornata di ieri, 9 ottobre, ha portato al sequestro di oltre 68 grammi di cocaina, denaro contante e dispositivi utilizzati per l'attività illecita.

L'osservazione e il primo arresto a Sforzacosta

Nel primo pomeriggio, i militari hanno avviato un servizio di osservazione nella frazione di Sforzacosta, notando un'auto sospetta. Dopo aver seguito il veicolo lungo la SP 78 fino al comune di Urbisaglia, i carabinieri hanno visto il conducente fermarsi e addentrarsi brevemente in un'area boschiva. Al suo ritorno, l'uomo è stato fermato e perquisito: aveva con sé 59,38 grammi di cocaina suddivisi in microdosi, 850 euro in contanti, due smartphone e una scatola metallica magnetica per il trasporto.

Il complice sorpreso poco dopo

Gli approfondimenti investigativi hanno spinto i carabinieri a riprendere l'appostamento nello stesso punto. Poco dopo, hanno sorpreso un secondo uomo, complice del primo, mentre usciva dalla stessa area boschiva diretto verso un'altra auto. La perquisizione ha rivelato un'ulteriore scatola magnetica con 13 microdosi di cocaina (8,76 grammi), due smartphone e 1.250 euro in contanti.

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Il bilancio dell'operazione

L'intervento si è concluso con il sequestro di oltre 68 grammi di cocaina, quattro smartphone, le scatole metalliche usate per occultare la droga e 2.100 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio e destinati al Fondo Unico di Giustizia. I due arrestati sono stati portati in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.