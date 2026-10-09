Trump attacca il Nobel per la Pace e Navanethem Pillay scatena la polemica social

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a far parlare di sé sui social, stavolta con un attacco diretto al Premio Nobel per la Pace e a una delle sue figure più discusse. Su Truth Social, la piattaforma creata dallo stesso Trump, è apparso un post condiviso che bolla come vergognoso il riconoscimento assegnato e accusa Navanethem Pillay di nutrire odio verso gli Stati Uniti e Israele.

Chi è Navanethem Pillay e perché è al centro delle critiche

Navanethem Pillay, giurista sudafricana di lungo corso, ha ricoperto il ruolo di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Nel corso della sua carriera ha presieduto il Tribunale penale internazionale per il Ruanda e ha lavorato come giudice presso la Corte penale internazionale. Le sue posizioni su conflitti e violazioni dei diritti umani, in particolare in Medio Oriente, le hanno attirato sia ammiratori sia feroci detrattori, soprattutto negli ambienti politici statunitensi di destra.

Il post su Truth Social e il contesto politico

La condivisione da parte di Trump non è un episodio isolato. L'ex presidente ha più volte criticato il Comitato norvegese per il Nobel e l'assegnazione del premio a personalità a lui invise, come nel caso di Maria Ressa o dello stesso Barack Obama. Il post incriminato sembra inserirsi in una strategia comunicativa che punta a mobilitare la base repubblicana in vista delle prossime elezioni, cavalcando temi come il sostegno incondizionato a Israele e la diffidenza verso le organizzazioni internazionali.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le reazioni e le possibili ricadute

La condivisione ha rapidamente fatto il giro dei social, dividendo l'opinione pubblica. Da una parte c'è chi applaude alla presa di posizione di Trump, dall'altra chi la considera un attacco ingiustificato a una figura di rilievo del diritto internazionale. Non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali né da Pillay né dal Comitato Nobel, ma è probabile che la polemica possa riaccendersi nei prossimi giorni, soprattutto in vista del nuovo ciclo elettorale americano.