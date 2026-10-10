Gasolio russo e pressioni Usa: l'accordo Trump-Putin e il no di Zelensky

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Un funzionario statunitense ha rivelato ad Axios che l'ex presidente Donald Trump avrebbe raggiunto un'intesa con Vladimir Putin sul gasolio russo, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe ignorato almeno sei richieste da parte di Washington di cessare gli attacchi contro le raffinerie russe. Secondo la fonte, tali attacchi sarebbero considerati da Trump tra i principali responsabili dell'aumento dei prezzi dei carburanti sui mercati internazionali.

La posizione di Zelensky e il rifiuto di Trump

Zelensky si era dichiarato disponibile a sospendere i raid sulle raffinerie a condizione che Mosca interrompesse gli attacchi alle centrali elettriche ucraine. Tuttavia, stando a quanto riferito, Trump avrebbe respinto questa condizione, non accettando lo scambio proposto da Kiev.

Le implicazioni per il mercato energetico

La questione del gasolio russo e degli attacchi alle infrastrutture energetiche si inserisce in un contesto di forte tensione sui prezzi dei carburanti, che risentono delle dinamiche del conflitto e delle sanzioni. L'eventuale intesa tra Trump e Putin, se confermata, potrebbe avere ripercussioni sulle forniture e sui costi per i consumatori, mentre l'amministrazione americana continua a monitorare la situazione.

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Un quadro diplomatico complesso

Le rivelazioni di Axios delineano un quadro diplomatico intricato, in cui le richieste di Washington si scontrano con le esigenze strategiche di Kiev. La vicenda evidenzia come le decisioni militari sul terreno si intreccino con le priorità economiche globali, alimentando incertezza sui mercati e sulle relazioni internazionali.