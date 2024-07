Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 31 luglio 2024

CAGLIARI, 31 LUGLIO 2024 - SALUTARE INDIGESTIONE DI BENEMERENZE PER LA FITET SARDEGNA

Vivere le emozioni in comunità, a contatto con i gangli di un movimento consolidato nella sua valenza territoriale, è sempre una bella cosa. La cerimonia delle Benemerenze FITeT Sardegna 2023/2024 si è ripetuta come di consueto anche quest’anno, immersa in una serenità senza tempo che ha dato ai presenti la possibilità di discettare della materia tennistavolo, con trasparenza e senza affanni. Soprattutto nel corso della prima parte del pomeriggio, quando atleti e dirigenti si sono ritrovati nella sala riunioni del Ristorante-Pizzeria-Hotel Charme, nell’agro di Settimo San Pietro a tu per tu con Simone Carrucciu e Gianluca Mattana, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato isolano che ne hanno approfittato per illustrare lo status attuale del Comitato regionale e i prossimi step riguardanti prevalentemente l’attività regionale. A breve infatti saranno approvati i regolamenti dell’attività agonistica individuale e a squadre e si conoscerà nei dettagli l’intricato calendario che viene stilato subordinandolo alle necessità sia della programmazione mondiale, sia di quella nazionale. In terra sarda già dal 24 – 25 agosto 2024 si potrebbe cominciare con i Tornei Open, mentre i campionati di serie C2, D1 e D2 avranno il loro inizio nel fine settimana del 12-13 ottobre 2024. L’ultima giornata è prevista per il 12 – 13 aprile 2025. Settembre ospiterà due manifestazioni consolidate come la Coppa Muravera (1-5 settembre 2024) e il Trofeo dei Candelieri Sassari (6-8 settembre 2024). L’8 dicembre 2024 appuntamento col notissimo Trofeo Internazionale Città di Norbello. Ma gli astanti sono sobbalzati quando Carrucciu ha confermato che il PalaPirastu di Cagliari ospiterà, dal 22 al 27 ottobre 2024, il torneo internazionale WTT Feeder Cagliari 2024: sarà convogliata in città la crema del pongismo mondiale con gli individuali e doppi maschili e femminili. Insomma a distanza di un anno e mezzo dai Campionati Italiani Assoluti, il capoluogo isolano sarà di nuovo al centro dei riflettori sportivi.

“Ci attende una stagione regionale ricca di spunti – dice Simone Carrucciu – che cercheremo di programmare nel migliore dei modi, come sempre. Venerdì abbiamo vissuto una piacevole serata, durante la quale tutto è andato per il meglio. Ringrazio calorosamente i nostri graditi ospiti d’eccellenza, le società, atleti, tecnici, arbitri e dirigenti che hanno partecipato ed esortato ad andare avanti così. Mettere in risalto i risultati di una stagione incredibile, come questa appena conclusa per il pongismo isolano, non è semplicemente un’ottima occasione di confronto, ma anche una buona maniera per incentivare la pratica della disciplina che necessita di essere costantemente pungolata con iniziative d’alto spessore, come quella di Cagliari ad ottobre; ci riempie d’orgoglio perché da queste parti non si era mai vista. Grazie per l’affetto mostratoci e agli addetti ai lavori dico di andare avanti sempre di più con immutata fierezza. Un grande grazie a tutti i collaboratori per la bella riuscita della cerimonia”.

IL SIMPATICO VIA VAI DI TROFEI, RICORDINI E ATTESTATI

Col suo solito piglio scherzoso e soprattutto coinvolgente, Matteo Bruni, il conosciutissimo professionista che fa mirabolanti acrobazie verbali col microfono acceso, ha messo a proprio agio la platea di sportivi e ospiti d’onore. La prima fila, con il mai spento fragore degli applausi, non lesina i tributi indirizzati ai protagonisti: l’hanno animata il presidente del CONI Sardegna Bruno Perra, la vicepresidente vicaria Stefania Soro, il funzionario dello staff dell'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna Riccardo Laconi e la referente Scuola del CIP Sardegna Manuela Caddeo. Nelle retrovie presenti il consigliere regionale e presidente del TT Guspini Michele Lai e poi, anche loro in doppia versione presidente/consigliere provinciale FITeT di Oristano e Cagliari, Pasqualino Putzolu del TT. Paulilatino 2014 e Celestino Pusceddu del TT. Torrellas Capoterra. Due giovani vallette more, Rebecca e Chiara, hanno aiutato Simone Carrucciu a smistare riconoscimenti e gadget da destinare agli osannati destinatari. La selezione della FITeT Sardegna (composta dal tecnico regionale Francesca Saiu e dalle atlete/i Luca Broccia del TT Guspini, Laura Alba Pinna, Marialaura Mura e Federico Casula del Tennistavolo Sassari) è stata premiata per lo storico primo posto conseguito al Trofeo Coni 2023 in Basilicata. Altrettanto indimenticabile l’oro della sassarese Laura Alba Pinna che vestendo la maglia del comitato isolano ha vinto il singolare under 15 della Coppa delle Regioni 2024 a Molfetta.

Sulla sponda internazionale i recenti Mondiali master di Roma hanno confermato la bravura di atlete arcinote tesserate in Sardegna come la cino-muraverese Wei Jian del Quattro Mori che con la maglia azzurra ha vinto l’oro nel doppio femminile over 55 assieme alla tedesca Ding Yaping.

Premiata anche Marialucia Di Meo del Tennistavolo Norbello, argento nel singolo over 40 e la pongista paralimpica Maria Paola Tolu (Tennistavolo Sassari) argento nel doppio misto classe 2-5.

Le società sarde fanno una gran bella figura ai Campionati Italiani di Categoria e Giovanili.

Chi ha fatto la voce più grossa è stata la magiostrina Arianna Barani: in versione Quattro Mori ha racimolato ben sette medaglie, di cui quattro ori, due argenti e un bronzo.

L’asseminese del Tennistavolo Sassari Johnny Oyebode ha chiuso la stagione con quattro ori e un argento. Della stessa società fanno parte il suo amico di infanzia e di successi Marco Poma da Monserrato (un oro, un argento, un bronzo) e la friulana Lisa Bressan (due bronzi).

Cinque i metalli collezionati dalla vibonese Miriam Carnovale (tre ori, 1 argento, 1 bronzo) del Muravera TT. La ligure, sua compagna di scuderia, Valentina Roncallo aveva colto due ori e un argento. Del sodalizio sarrabese sono state premiate inoltre la sarda doc Francesca Seu (due ori), l’emiliana Giulia Cavalli (1 oro e un bronzo), la sicula Nicoletta Criscione (un oro e un bronzo) e la vastese Margherita Cerritelli (due bronzi). Al folto gruppo si aggiunge il chiavarese Alessandro Costa (un oro).

Il gioiello quartese Carlo Rossi fa brillare la società Marcozzi con un oro, il piemontese Federico Vallino Costassa contribuisce con tre ori e il suo compagno lombardo Lorenzo Martinalli aggiunge un argento e un bronzo.

Il Tennistavolo Norbello si ritaglia ugualmente un po’ di gloria grazie ai due bronzi del siciliano Marco Antonio Cappuccio.

C’è abbondante spazio per acclamare anche i protagonisti dei Campionati Italiani Master.

La palermitana Marina Conciauro in forza al Quattro Mori esce dalla competizione con un oro e due bronzi. L’italo russa Elena Rozanova in rappresentanza del Tennistavolo Sassari contribuisce al bottino con un argento e un bronzo. Affetto smisurato quello tributato al medico in pensione Efisio Pisano (GS TT Alghero) che ritorna nella sua Bosa con un bronzo.

Pullula di riconoscimenti pure il settore paralimpico che nella rassegna tricolore vede l’italo romeno Daniel Maris (Marcozzi) conquistare un argento. Dello stesso sodalizio di via Crespellani emerge l’oro di Ivan Gaias, e il bronzo di Giovanni Pilia. Del Cagliari TT la guspinese Manuela Casu (due bronzi) e Alessandra Serra (un bronzo).

Il Tennistavolo Sassari si esprime con Maria Paola Tolu (argento) e La Saetta Quartu col bronzo di Romano Monni.

Non rimane che elencare le società che si sono fatte valere nelle competizioni a squadre. Il Muravera TT con la promozione in A2 femminile e i titoli giovanili under 19 e under 21 femminili. Il Tennistavolo Sassari con il secondo posto nella serie A Master femminile, la promozione in A2 femminile, l’argento in under 21 maschile e il bronzo in under 15 femminile. Due i riconoscimenti riservati al Quattro Mori per la promozione in A2 femminile e l’argento nell’under 21 femminile. Esulta la Marcozzi che per la prima volta approda nella serie A1 paralimpica classe 1-5.

In ambito regionale benemerenze per La Saetta (serie C2), Tennistavolo Paulilatino, e Tennistavolo Decimomannu (D1), Tennistavolo Sassari C, Tennistavolo Oristano, Tennistavolo Decimomannu Verde, Tennistavolo Decimomannu Blu (D2) e Il Cancello Alghero che si laurea campione regionale (serie C master).

Nella foto di Tomaso Fenu: Gianluca Mattana e Simone Carrucciu