Tennistavolo in Sardegna: delegazione regionale FITeT a Bardonecchia

CAGLIARI, 06 AGOSTO 2024 - Dopo appena otto mesi è di nuovo Trofeo Transalpino che nella sua variante piemontese si accompagna alla Coppa del Mediterraneo Bardonecchia. Un evento teso a proseguire la sua valenza internazionale e che per la rappresentativa sarda costituisce una chance da sfruttare fino in fondo. Il tecnico regionale Francesca Saiu con Anna Dessì (Muravera TT) e Federico Casula (Tennistavolo Sassari) raggiungeranno l’alta Val di Susa già dal 6 agosto per prendere parte anche al Camp estivo che si protrarrà fino al 9, data di inizio della competizione vera e propria (dura fino all’11 agosto 2024).

La formazione under 12 che rappresenta il Comitato FITeT Sardegna è identica a quella dello scorso dicembre, quando fece un’ottima figura a San Marino con il sesto posto finale su ventisette partecipanti. Si spera che con un pizzico di esperienza in più maschietto e femminuccia riescano a sorprendere ulteriormente.

Si comincia nel primo pomeriggio di venerdì (presso il Palazzetto dello Sport di Bardonecchia, sito in viale della Vittoria, 56) con la competizione a squadre (ogni sfida prevede il singolare maschile, il singolare femminile e il doppio misto); dopo ventiquattro ore via anche alle gare individuali. Domenica mattina il culmine con le finalissime a squadre e individuali.

Da parte di Francesca Saiu nessuna analisi approfondita perché ancora non ha idea del livello che assumerà questa edizione. “Intanto vedo di buon occhio lo scenario che ci accoglierà – chiosa la donna sarrabese - perché sembra idoneo per non soffrire esageratamente il gran caldo di questi giorni. L’auspicio è che Anna e Federico provino a migliorarsi, sfruttando al meglio le loro caratteristiche tecnico-atletiche. In piena sintonia con il Comitato sardo abbiamo aderito anche allo stage che penso sia utilissimo in quanto è un modo per frequentarsi con gli altri bambini; e pure per me sviluppare il confronto con gli altri tecnici sia delle altre regioni, sia della Federazione rappresenta una opportunità da cogliere al volo. Affronteremo le gare con ottimismo, saldando lo spirito di squadra augurandoci che, come le volte passate, risulti una piacevole permanenza”.

Seguirà attentamente l’andamento della settimana in nord d’Italia anche il presidente della FITeT Sardegna Simone Carrucciu: “Faccio un grande in bocca al lupo a Francesca, Anna e Federico; sento che potranno riservarci nuove sensazioni come l’autunno scorso, il sostegno morale non mancherà da parte degli appassionati sardi. In gamba!”.