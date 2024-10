Ternana: esonerato Diego Foresti, tifosi increduli nonostante i successi

Ternana Calcio: Diego Foresti Lascia il Club nonostante i Successi, Tifosi Increduli

Terni, 1 Ottobre 2024 – In un clima di sorpresa e delusione, la Ternana Calcio ha annunciato ufficialmente l'esonero di Diego Foresti dal ruolo di Direttore Generale. Una decisione che ha lasciato perplessi molti tifosi, soprattutto alla luce dei risultati ottenuti sul campo e delle difficoltà finanziarie con cui il dirigente si era trovato a operare.

Una squadra competitiva con un budget ridotto

Foresti, in carica dal 2024, ha saputo costruire una squadra competitiva nonostante uno dei budget più bassi della Serie C. Grazie alla sua capacità gestionale e al talento nello scovare giovani promesse e calciatori sottovalutati, la Ternana ha raggiunto il secondo posto in classifica dopo le prime sette giornate del campionato 2024-2025, con un ruolino di marcia che conta 5 vittorie, 1 pareggio e solo 1 sconfitta. I tifosi rossoverdi vedevano in Foresti una figura capace di fare tanto con poco, mantenendo la squadra tra le protagoniste del campionato e nutrendo sogni di promozione in Serie B.

Le ragioni dell'esonero e la reazione dei tifosi

Nonostante i risultati sportivi, la società ha deciso di rinunciare alla figura del Direttore Generale, probabilmente per ragioni economiche, come lasciato intendere dal presidente Stefano D’Alessandro. Questa scelta ha acceso un dibattito tra i tifosi e gli osservatori del calcio, molti dei quali ritengono che Foresti avrebbe meritato di proseguire nel suo incarico, soprattutto visto il rendimento della squadra in campo.

La delusione della tifoseria non è tardata ad arrivare. Sui social media, i supporter rossoverdi hanno espresso il loro disappunto, sottolineando come la gestione oculata e l’efficienza di Foresti abbiano contribuito a rendere la Ternana una delle squadre più sorprendenti di questo inizio di stagione.

Un futuro incerto per la Ternana?

La decisione di esonerare Foresti lascia ora dei dubbi sul futuro della Ternana, soprattutto considerando l’ottimo stato di forma della squadra. Con il nuovo assetto di governance, senza un Direttore Generale, e con Giuseppe D’Aniello nel doppio ruolo di COO e CFO, il club dovrà affrontare le prossime sfide in un contesto complesso, mantenendo alta la concentrazione per non perdere il treno promozione.

Tuttavia, l’addio di Foresti segna la fine di un’era e apre una fase delicata per la Ternana, che dovrà dimostrare di poter proseguire il percorso intrapreso, senza intaccare la serenità di uno spogliatoio che fino a oggi aveva dato ottimi segnali.