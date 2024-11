The Fottutissimi – & Alteria - è uscito “Shout”

Il 19 novembre è il giorno in cui 40 anni fa i Tears for Fears pubblicavano la canzone “Shout” che li avrebbe portati in cima alle classifiche mondiali.

Oggi i The Fottutissimi assieme ad Alteria regalano ai propri fans la loro versione di questo pezzo iconico.

Un omaggio che la band vuole fare agli anni ’80 condividendo questa nuova uscita con una cantante da tempo riconosciuta come una delle voci rock e front woman più apprezzate del panorama musicale italiano.

La copertina della nuova Shout ritrae una teenager nell’atto di urlare. Il brano vuole essere un’esortazione ai più giovani a mettere a fuoco le cose importanti (da qui la sfocatura e la dinamicità dell’immagine in movimento) invitandoli ad urlare il loro disagio, la loro disapprovazione contro ciò che accade in questo mondo di guerre ed ostilità, dove l’economia regna sovrana, l'apparenza conta più della sostanza e dove le politiche utili alla conservazione e al benessere della nostra razza non sono che il fanalino di coda di tutti i programmi politici mondiali.

Dunque in perfetta continuità con il brano originale del 1984 quando in mezza Europa si percepiva la tensione dovuta alla guerra fredda "il pezzo ha a che fare con la protesta ed incoraggia le persone a non fare cose senza metterle in discussione, agendo senza pensare", come ricordano gli stessi Tears for Fears.

Link streaming: https://open.spotify.com/intl-it/track/0GzXAnnVxmYegyu9WOuIst

Biografia:

I The Fottutissimi oggi sono Mattia Priori, Lello Landi, Luca Regini, Antonio Andreoli e Michele Bellagamba. Nel 2008 lavorano al primo album, One Day, nello studio del loro amico e primo produttore artistico Graziano Ragni con il quale realizzeranno anche Bad Grass Never Dies(2009), album che gli aprirà le porte della scena rock Milanese fino a conseguire nel 2010 la vittoria di Rock Targato Italia. Rocknroll Guru arriva nel 2011 ed è il terzo album, più intimista rispetto ai precedenti. Segue Mercoledì Babilonia(2013),prodotto artisticamente dal vincitore del Grammy come migliore produzione rock latina ossia Jason Carmer.

Dopo l'uscita dal gruppo di Federico e Davide la band mette in organico Antonio Andreoli(chitarra) e Michele Bellagamba(batteria).

Il giorno di Natale 2021 pubblicano “Discorsi sconnessi 2006-2022”, la prima collection dei The Fottutissimi. Nelle estati 2022 e 2023 si è ripetuta più volte la collaborazione con il dj e giornalista di Radio Virgin Massimo Cotto, amico della band, in una serie di live introdotti dai racconti e parole dello stesso.

La band, guidata in quest’ultimo periodo da Lello Landi, affiancato dal batterista e produttore Michele Bellagamba, ha accolto tra i propri membri il chitarrista Luca Regini ed ora, dopo la pubblicazione di ChatGPT e Padre Nostro, pubblica la cover di Shout dei Tears for fears.

Web links:

Instagram: https://www.instagram.com/the_fottutissimi

Facebook: https://www.facebook.com/thefottutissimi/

Sito: https://www.thefottutissimi.com/