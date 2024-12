Titan Rises il nuovo singolo di Jacopo Ferrazza anticipa l'uscita dell'album Prometheus

Titan Rises è il nuovo singolo del contrabbassista Jacopo Ferrazza, contenuto in “Prometheus”, il suo quinto album da leader, in uscita il 24 gennaio 2025, presentato in concerto alla Casa del Jazz di Roma, venerdì 14 marzo.

Ferrazza, qui anche ai synth oltre che al contrabbasso, riunisce nuovamente il quintetto che ha dato vita nel 2022 al precedente album “Fantàsia”, composto da Alessandra Diodati alla voce, Enrico Zanisi al piano e ai synth, Livia De Romanis al violoncello, Valerio Vantaggio alla batteria.

Sintesi di jazz contemporaneo, rock, musica elettronica e cameristica, questo primo singolo anticipa ambientazioni musicali e paesaggi sonori ricchi di contrasti, contenuti nell’album “Prometheus”, pubblicato dalla Teal Dreamers Factory.

Titan Rises, infatti, è un capitolo di un racconto più articolato, una rilettura che Jacopo Ferrazza fa del mito di Prometeo in chiave contemporanea. Tema centrale è la rinascita dell’individuo contro i tentativi di omologazione e annichilimento dei tempi moderni. Il protagonista di questo percorso è, infatti, l’uomo stesso, che, riscoprendo creatività, intuito ed empatia, riconquista la propria essenza.

Il brano si sviluppa attraversando le fasi tipiche di ogni battaglia, dalla calma della notte precedente, al tumulto dello scontro. L’atmosfera onirica iniziale, che delinea un momento di raccolta e introspezione, è stravolta dall’irrompere della ritmica (intensa e dinamica) della lotta, che si risolve in un climax energico, dominato da sonorità rock, volto a celebrare il trionfo del “dolce titano”.

Jacopo Ferrazza ha compiuto gli studi accademici presso il Conservatorio di Frosinone e vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui quello come miglior bassista del concorso “Jimmy Woode Award”. È stato inserito tra i tre migliori talenti italiani in occasione del Top Jazz 2017 e 2019 di Musica Jazz. Nel 2018 ha ricevuto il premio SIAE come uno dei migliori talenti del jazz italiano e nel 2022 ha vinto il Global Music Awards nella categoria jazz con il suo album “Fantàsia”. È stato docente di contrabbasso jazz e musica d’insieme presso il Conservatorio "Braga" di Teramo per tre anni e dal 2022 è docente di ruolo presso il Conservatorio "Refice" di Frosinone, dove insegna composizione jazz e musica d'insieme jazz. Nel corso della sua carriera ha suonato con formidabili interpreti (Dave Liebman, Nicola Piovani, Fabrizio Bosso, Enrico Rava, Paolo Fresu, Mario Biondi, Enrico Pieranunzi ecc.) e si è esibito in festival e jazz club in Europa, Stati Uniti, Asia e Africa. Ha pubblicato “Rebirth” (2017) e “Theater” (2019) per l’etichetta CAM Jazz e un album di contrabbasso solo intitolato “Wood Tales” (2021) per Teal Dreamers Factory.

FORMAZIONE

Jacopo Ferrazza, contrabbasso, synth, testi

Alessandra Diodati, voce

Enrico Zanisi, piano, synth

Livia De Romanis, violoncello

Valerio Vantaggio, batteria