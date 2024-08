Serie B: le parole di Mister Vivarini dopo Frosinone - Modena (Video)

FROSINONE - Dopo il pareggio contro il Modena, l'allenatore del Frosinone, Vincenzo Vivarini, ha condiviso le sue riflessioni sulla prestazione della squadra e gli aspetti su cui lavorare per il futuro. La partita, terminata con un pareggio, ha visto il Frosinone migliorare nella ripresa, ma una volta ancora, la squadra non è riuscita a mantenere il vantaggio fino alla fine.





Un primo tempo sottotono, poi un miglioramento





Vivarini ha commentato il primo tempo poco incisivo della sua squadra, sottolineando i progressi nella seconda metà della partita: "Dopo un primo tempo poco incisivo siamo migliorati nella ripresa. Il Modena è un avversario che si sa difendere bene e sa essere feroce quando riparte. Nel secondo tempo abbiamo cambiato assetto e non abbiamo più concesso tiri in porta, se non il gol alla fine. Ho visto una buona crescita della squadra".





L'Infortunio di Monterisi e le sue conseguenze





Riguardo all'infortunio di Monterisi, Vivarini ha spiegato: "Monterisi ha avuto un giramento di testa a fine primo tempo. Abbiamo provato a tenerlo in campo ma senza successo". Un momento difficile che ha costretto l'allenatore a riorganizzare la squadra in corso d'opera.





Amarezza per le occasioni perse





L'allenatore del Frosinone ha espresso la sua frustrazione per il risultato finale: "C’è molta amarezza. Siamo agli inizi del campionato, c’è stata sicuramente una crescita nella gestione della palla rispetto alle prime partite. Dovevamo chiuderla prima perché abbiamo avuto molte occasioni, poi come spesso succede nel calcio c’è stata la beffa alla fine".





Un gruppo da migliorare e giovani da far crescere





Nonostante la delusione, Vivarini ha riconosciuto il potenziale della squadra, evidenziando l'importanza di continuare a lavorare e crescere, specialmente con i giovani giocatori: "Abbiamo giocato con ragazzi come Cichella e Vural che sono molto giovani. Ci sono tante migliorie da fare. Dobbiamo accettare questa situazione e lavorare per migliorarla".





Gestione dei risultati: una questione aperta





Con tre rimonte subite nelle prime tre partite, la gestione del risultato diventa un tema cruciale per il Frosinone: "Dobbiamo giocare molto di più. Abbiamo delle potenzialità importanti che dobbiamo sfruttare. Se si riesce ad acquisire sicurezza in alcuni aspetti, siamo una squadra che potrà dire la sua in campionato".





L'analisi di Vivarini offre uno spaccato chiaro delle sfide e delle opportunità che il Frosinone deve affrontare in questa stagione di Serie B. Con un lavoro continuo e un focus sulla crescita, la squadra può sicuramente migliorare e competere ad alti livelli.