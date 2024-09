Totò Schillaci ricoverato in gravi condizioni: "Forza Totò, siamo con te!"

PALERMO - Ore di apprensione per Totò Schillaci, il bomber delle "Notti Magiche" di Italia '90, che è attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale Civico di Palermo.



Schillaci, 59 anni, è da anni in cura per un tumore, sottoposto a diversi interventi chirurgici e terapie. La sua famiglia ha confermato attraverso i social che l'ex calciatore è sotto costante monitoraggio medico: "Totò è stabile, Forza Totò!"

L'ex attaccante, protagonista di una carriera che lo ha visto segnare oltre 200 gol e indossare le maglie di Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata in Giappone, ha affrontato pubblicamente la sua malattia, parlando delle difficoltà legate alla diagnosi e al successivo ritorno del male che credeva di aver sconfitto.



Nonostante la battaglia contro la malattia, Totò Schillaci continua a essere un simbolo di forza e determinazione per molti.

Carriera memorabile e impegno sociale

Schillaci ha vissuto una carriera calcistica intensa, culminata con il Mondiale del 1990, dove fu capocannoniere con sei reti e contribuì a portare l’Italia al terzo posto. La sua ascesa partì dalle strade del quartiere Cep, a Palermo, uno dei più popolari e difficili della città.



Proveniente da una famiglia modesta, con un padre muratore che lo sostenne in ogni fase della sua carriera, Schillaci non ha mai dimenticato le sue radici. Dopo il ritiro dal calcio, l'ex attaccante ha gestito per anni un centro sportivo per giovani nella sua città natale. “Palermo è una città meravigliosa, bisogna investire nei giovani e offrire loro alternative alle strade”, disse in una delle sue ultime interviste.

La battaglia contro la malattia

Schillaci ha partecipato anche a programmi televisivi, come “L’Isola dei Famosi” e “Pechino Express”, quest’ultimo con la moglie Barbara, vivendo questi momenti come una “rivincita” contro la malattia.



Nonostante le operazioni subite, Schillaci non ha mai smesso di combattere, ma purtroppo le sue condizioni di salute sono nuovamente peggiorate.

I tifosi di tutta Italia si uniscono nel sostegno all'ex bomber, eroe delle Notti Magiche.



"Forza Totò", un grido che riecheggia non solo dai campi di calcio, ma anche da chi lo ammira per il coraggio con cui sta affrontando la sua battaglia più difficile.