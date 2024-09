Totò Schillaci: si aggravano le condizioni dell'ex calciatore, ricoverato a Palermo

Totò Schillaci, icona di Italia '90, sta attraversando una fase critica nella sua battaglia contro il tumore. Ricoverato all'Ospedale Civico di Palermo da inizio settembre, la sua salute sembrava migliorare, ma nelle ultime ore le sue condizioni sono nuovamente peggiorate, secondo fonti sanitarie dell'ospedale.

L'ex calciatore, 59 anni, che negli ultimi anni è stato sottoposto a più interventi per un tumore al colon, era riuscito a ottenere qualche miglioramento nei giorni scorsi, con una riduzione dell'ossigeno necessario per respirare. Tuttavia, il quadro clinico resta complesso e delicato. La famiglia ha comunicato la situazione sui social: "Totò è in condizioni stabili, sotto l'attento controllo di un'équipe medica. Forza Totò!"

Schillaci, che è stato un eroe nazionale durante i Mondiali di Italia '90, continua a ricevere l'affetto dei tifosi sui social. Molti di loro ricordano con affetto il suo straordinario contributo, quando portò l'Italia a un passo dalla vittoria finale, grazie ai suoi gol e alla sua determinazione in campo. "Forza Totò", ripetono i fan.

La carriera di Totò Schillaci: dall'ascesa nel Messina alla gloria mondiale

Nato a Palermo nel 1964, Salvatore "Totò" Schillaci ha iniziato la sua carriera nel calcio con il Messina, in Serie C2, per poi emergere come uno dei bomber più prolifici del calcio italiano. Il suo passaggio alla Juventus e all'Inter gli permise di farsi conoscere al grande pubblico, ma fu ai Mondiali del 1990 che si consacrò come leggenda. La sua fame di gol e la sua determinazione sul campo lo portarono a segnare 6 reti nel torneo, vincendo la classifica dei cannonieri e conquistando il cuore di milioni di italiani.

Schillaci ha avuto anche una breve esperienza in Giappone, dove è diventato un idolo con la maglia del Jubilo Iwata. Tuttavia, la sua carriera è sempre stata legata al suo passato umile: figlio di un muratore e cresciuto nel quartiere San Giovanni Apostolo di Palermo, Schillaci ha sempre mantenuto un forte legame con la sua città natale.

La lotta contro la malattia e l'impegno sociale

Negli ultimi anni, Totò Schillaci ha affrontato la sua battaglia più dura: il cancro. Già sottoposto a due interventi chirurgici al colon, Schillaci ha condiviso apertamente il suo percorso con il pubblico, raccontando le difficoltà, le terapie e la paura vissuta dopo la diagnosi. Nel gennaio 2023, l'ex calciatore si trovava nella clinica oncologica La Maddalena, lo stesso giorno in cui il boss Matteo Messina Denaro è stato arrestato. "Ero lì per un controllo medico quando ho visto arrivare le forze dell'ordine. Per un attimo, ho temuto il peggio", ha ricordato Schillaci.

Oltre alla sua lotta personale, Schillaci si è dedicato anche al sociale, gestendo un centro sportivo per giovani nel quartiere popolare Louis Ribolla di Palermo. "Amo Palermo e mi dispiace vederla associata solo alla criminalità. Bisogna investire nei giovani e dare loro delle opportunità", ha dichiarato.

La partecipazione ai reality e la rinascita

Nel 2004, Totò Schillaci ha partecipato al reality show L'Isola dei Famosi, mentre recentemente ha preso parte al programma Pechino Express insieme alla moglie Barbara. "Questa partecipazione è stata una rivincita personale sulla malattia, che mi ha fatto soffrire tanto", ha confessato.