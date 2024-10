Tragedia a Fontanarosa: bambina di 10 anni muore schiacciata da un cancello

Fontanarosa, tragedia in Irpinia: bambina di 10 anni muore schiacciata da un cancello

Fontanarosa (AV) - Dramma in Irpinia, dove una bambina di 10 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in un’abitazione di campagna tra i comuni di Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata travolta da un cancello che si sarebbe improvvisamente sganciato, schiacciandola.

La dinamica dell’incidente e i primi soccorsi

Il tragico incidente è accaduto ieri nel primo pomeriggio. La bambina si trovava nei pressi del cancello dell’abitazione di famiglia quando, per cause ancora da accertare, la struttura si è staccata dai binari, crollando.

I familiari, accorsi immediatamente, hanno allertato il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano: i sanitari, giunti rapidamente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso: verifiche su manutenzione e sicurezza del cancello

I carabinieri della stazione locale, giunti sul luogo, hanno avviato i rilievi per cercare di far luce sulla dinamica dell’accaduto. Le indagini mirano a comprendere se ci siano state eventuali carenze di manutenzione o se il cancello fosse stato già danneggiato in precedenza.

I tecnici sono stati chiamati a verificare se il cedimento sia dovuto a un malfunzionamento meccanico o a un difetto strutturale della struttura. È ancora da stabilire, infatti, se ci siano responsabilità legate a eventuali negligenze nella manutenzione del cancello.

Dolore e cordoglio nel piccolo comune di Fontanarosa

La comunità di Fontanarosa è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia del posto. Numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio per i familiari della piccola, vittime di un evento tragico e improvviso.

Nella piccola comunità irpina, il dolore è palpabile e molte persone si sono strette attorno ai familiari per offrire sostegno in questo difficile momento.

Sicurezza e manutenzione, l’importanza della prevenzione

Questo drammatico episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strutture domestiche e sull’importanza della manutenzione ordinaria e straordinaria, che spesso viene trascurata nelle abitazioni private.

I cancelli automatici e manuali, soprattutto nelle zone rurali, sono soggetti a usura e richiedono controlli periodici per garantire la sicurezza degli abitanti.

Le autorità continueranno le indagini per determinare se ci siano state delle mancanze e se vi siano responsabilità da parte di chi doveva garantire la sicurezza della struttura. La procura potrebbe aprire un fascicolo per accertare eventuali negligenze.

Conclusione

La tragica scomparsa della bambina a Fontanarosa lascia un vuoto profondo e apre interrogativi sulla sicurezza delle strutture familiari.

In attesa che le indagini chiariscano la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità, la comunità si stringe nel dolore, riflettendo sulla necessità di una maggiore attenzione alla manutenzione delle strutture domestiche. (Immagine archivio)