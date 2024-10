Tragedia a Piove di Sacco: neonato partorito in casa trovato morto

PIOVE DI SACCO (PD) - Un drammatico evento ha scosso la comunità di Piove di Sacco, nel padovano. Questa mattina, un neonato partorito in casa è stato trovato senza vita all'interno di un'abitazione. La madre del bambino è stata trasportata con urgenza all'ospedale di Padova, dove sta ricevendo cure mediche e collaborando con le autorità per fare luce sulle circostanze della tragedia.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli operatori del Suem 118, i quali, constatata la delicatezza della situazione, hanno allertato i carabinieri per avviare le indagini. I militari stanno conducendo approfonditi accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto e comprendere le dinamiche che hanno portato alla morte del neonato. Non si esclude alcuna ipotesi e gli investigatori mantengono il massimo riserbo sul caso.

Ipotesi in corso e accertamenti medici

Le autorità, in collaborazione con l'ospedale di Padova, stanno cercando di ricostruire i momenti precedenti e successivi al parto avvenuto all'interno dell'abitazione. Gli accertamenti sullo stato di salute della madre e i rilievi medici sul neonato potrebbero fornire elementi chiave per chiarire la vicenda.