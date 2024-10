Tragedia a Potenza: morti tre giovani tifosi del Foggia, due minorenni

Tragedia dopo la partita: morti tre tifosi del Foggia, due erano minorenni

Potenza, 13 ottobre 2024 – Si è conclusa in tragedia la trasferta del Foggia dopo la partita contro il Potenza, valida per la nona giornata del girone C della Serie C. Un incidente stradale, avvenuto a pochi chilometri dal capoluogo lucano, ha provocato la morte di tre giovani tifosi foggiani, due dei quali minorenni. Le vittime sono due ragazzi di 13 e 17 anni e un giovane di 21 anni.

L’incidente, che ha coinvolto due automobili in uno scontro frontale, si è verificato lungo i primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi. Oltre alle vittime, un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza al vicino ospedale San Carlo di Potenza, dove è attualmente in cura intensiva.

Sul luogo della tragedia è giunto anche il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, esprimendo vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime. In un post sui social, il Calcio Foggia 1920 ha manifestato il proprio dolore: “In queste ore concitate, il club esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie”. Anche il Potenza Calcio si è unito alle condoglianze, dichiarando sui social: "Il più sentito cordoglio alla comunità foggiana".

Il mondo del calcio locale è sotto shock per la tragedia che ha colpito i giovani tifosi, e molti stanno esprimendo solidarietà alle famiglie colpite in questa drammatica circostanza. Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti.