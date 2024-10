Tragedia a scuola: bimbo di 10 anni muore durante la ricreazione nel Napoletano. Malore improvviso all'Istituto Borsellino di Quarto, indagini in corso

Un dramma ha colpito una scuola di Quarto, in provincia di Napoli, dove un bambino di 10 anni è deceduto improvvisamente durante la ricreazione. I carabinieri della Tenenza di Quarto sono intervenuti poco fa presso l'Istituto scolastico "Borsellino", situato in via Crocillo. Il piccolo si è accasciato al suolo e ha perso conoscenza, rendendo vani i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario intervenuto sul posto.

Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso

Il magistrato di turno della Procura di Napoli ha disposto l'esecuzione di un'autopsia per determinare con esattezza le cause della morte. Un primo esame condotto dal medico legale ha escluso l'ipotesi di un decesso dovuto a asfissia. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Il sindaco di Quarto: "Una tragedia che ha sconvolto la nostra comunità"

Antonio Sabino, sindaco di Quarto, ha espresso profondo cordoglio per la tragica morte del piccolo Gabriele. "È una tragedia che ha colpito profondamente la nostra comunità. Sono stato vicino alla famiglia del piccolo per offrire il nostro supporto umano e istituzionale. Siamo vicini alla famiglia con le nostre assistenti sociali, in un momento così difficile", ha dichiarato il primo cittadino.

Il sindaco ha anche ringraziato il capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che ha manifestato il suo cordoglio in videoconferenza. Sabino ha inoltre ringraziato i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, nonché l'ASL Napoli 2 Nord, che ha attivato immediatamente un supporto psicologico per la famiglia e i compagni di scuola del piccolo Gabriele.

La comunità di Quarto si stringe attorno alla famiglia del bambino, mentre si attende l'esito degli esami autoptici per fare chiarezza sulle cause di questa tragica perdita.