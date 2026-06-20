Tragedia in Versilia, muore un ragazzo di 17 anni dopo lo schianto tra scooter e SUV: occupanti dell’auto in fuga

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Drammatico incidente nella notte tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi: un giovane perde la vita, un altro è gravemente ferito

Una notte di dolore e sgomento in Versilia, dove un grave incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di appena 17 anni. La vittima, identificata come Gabriele Martini, ha perso la vita in seguito a un violento impatto tra lo scooter sul quale viaggiava e un SUV con targa svizzera.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino lungo il viale a mare che collega Marina di Pietrasanta a Forte dei Marmi, una delle arterie più frequentate della costa toscana soprattutto durante la stagione estiva.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, lo scontro si sarebbe verificato poco prima delle ore 4. Lo scooter, con a bordo due giovani, avrebbe impattato contro un SUV che avrebbe effettuato una manovra di inversione a U lungo la carreggiata.

L’urto è stato estremamente violento. Per il giovane Gabriele non c’è stato nulla da fare: i soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

L’altro ragazzo che si trovava sul motociclo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pisa tramite elisoccorso. Le sue condizioni sono considerate serie e i medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico.

Gli occupanti del SUV si allontanano dopo lo schianto

Uno degli aspetti più inquietanti della vicenda riguarda il comportamento delle persone che si trovavano a bordo del SUV. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, subito dopo l’impatto gli occupanti del veicolo si sarebbero allontanati a piedi senza prestare soccorso ai ragazzi coinvolti.

Le testimonianze raccolte dagli investigatori parlano di almeno tre persone presenti nell’auto: un uomo e due giovani donne. Tuttavia, gli inquirenti stanno effettuando ulteriori verifiche per accertare con precisione il numero degli occupanti e le rispettive responsabilità.

Indagini in corso per omicidio stradale

La Procura di Lucca ha aperto un fascicolo d’indagine e il procedimento ipotizzato è quello di omicidio stradale.

I militari dell’Arma stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e individuare il percorso seguito dai fuggitivi dopo l’incidente.

Le registrazioni potrebbero fornire elementi decisivi per identificare rapidamente le persone coinvolte e chiarire eventuali responsabilità.

Viale a mare chiuso per ore

A causa dei rilievi tecnici e delle operazioni di soccorso, il tratto interessato del viale a mare di Pietrasanta è rimasto chiuso alla circolazione per diverse ore, provocando disagi alla viabilità locale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e le squadre incaricate della messa in sicurezza dell’area.

Una comunità sotto shock

La morte del giovane Gabriele Martini ha profondamente colpito la comunità versiliese. Il corpo del ragazzo è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari.

Mentre proseguono le indagini per rintracciare gli occupanti del SUV, resta il dolore per una tragedia che ha spezzato la vita di un adolescente e sconvolto due famiglie in una notte destinata a lasciare un segno profondo nell’intera Versilia.