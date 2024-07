Tragedia a Marcon: Bimba di un anno muore di caldo in auto dimenticata dal padre

MARCON, (VE) – A Marcon, una cittadina vicino Venezia, si è verificata una tragedia che ha spezzato il cuore di molti. Una bambina di un anno ha perso la vita dopo essere rimasta chiusa in un'auto parcheggiata sotto il sole per diverse ore. Il tragico incidente è avvenuto quando il padre, convinto di aver già portato fuori la piccola, l'ha lasciata nel veicolo. Al suo ritorno, resosi conto della situazione drammatica, ha subito chiamato i soccorsi.

La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 13, come confermato da fonti a Fanpage.it. Un'ambulanza è giunta tempestivamente sul posto per prestare soccorso, ma purtroppo era troppo tardi per salvare la bambina. Si stima che la piccola sia rimasta nell'auto per circa 4-5 ore. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mestre per effettuare gli accertamenti di rito.

Nonostante il trasporto immediato al pronto soccorso, per la bambina non c'è stato nulla da fare. L'azienda sanitaria Usl 3 sta fornendo supporto psicologico ai genitori e ha dichiarato che non verranno divulgati ulteriori dettagli per tutelare la privacy della famiglia.

L’importanza dei dispositivi anti-abbandono e la prevenzione della Forgotten Baby Syndrome

Dal 6 marzo 2020, in Italia è obbligatorio utilizzare dispositivi anti-abbandono per il trasporto di bambini sotto i quattro anni. Chi non rispetta questa normativa rischia una multa amministrativa da 83 a 333 euro, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente.

La Forgotten Baby Syndrome (FBS) è un fenomeno tristemente comune, in cui un genitore o un caregiver dimentica accidentalmente un bambino in auto per un periodo prolungato. Questo può succedere a causa di vari fattori, come distrazione momentanea, cambiamenti di routine o stress. In caso di auto di colore scuro esposta al sole intenso, la temperatura interna può aumentare rapidamente, trasformando il veicolo in un ambiente letale. In soli 10 minuti, la temperatura può aumentare di 10-15 gradi Celsius, e di oltre 20 gradi in un'ora rispetto alla temperatura esterna.

Casi precedenti di bambini morti di caldo in auto

Incidenti tragici simili a quello di oggi non sono rari. Il 19 settembre 2019, a Catania, un bambino di due anni fu lasciato in auto dal padre, convinto di averlo già portato all'asilo prima di andare a lavoro. L'uomo si accorse del tragico errore solo dopo aver parlato con la moglie, ma ormai era troppo tardi. Circa un anno prima, una bimba di un anno fu trovata senza vita a Pisa in un parcheggio vicino al luogo di lavoro del padre, che l'aveva dimenticata nel seggiolino. Il 7 giugno 2017, a Castelfranco di Sopra (Arezzo), una madre scoprì il corpo senza vita della figlia di 18 mesi dopo averla accidentalmente lasciata in auto mentre era al lavoro.