Tragica svolta nella SS107: terza vittima dopo lo scontro

Perdita incolmabile per la comunità di Crotone: Alba Corigliano si spegne in ospedale, la madre lotta tra la vita e la morte.

CROTONE - La comunità di Crotone è nuovamente colpita da una tragica notizia che segue l'incidente stradale avvenuto il 25 febbraio scorso. Il bilancio delle vittime sale a tre, con la conferma della morte di Alba Corigliano, di 31 anni, originaria di Rocca di Neto.

Alba Corigliano viaggiava a bordo di una Fiat "Punto" quando si è verificato l'impatto frontale con una Volkswagen "Golf" sulla statale 107, un tratto che testimonia ancora una volta la sua pericolosità. Le condizioni di Alba, fin dal giorno dell'incidente, erano apparse subito molto gravi. La donna è deceduta dopo un coraggioso combattimento per la vita nell'ospedale di Catanzaro, nonostante gli sforzi del personale medico.

Sullo stesso veicolo si trovava anche Teresa Greco, madre di Alba, 59 anni, la cui situazione è ancora critica. Attualmente, è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale, dove i medici stanno combattendo per salvarle la vita.

L'incidente aveva già mietuto due vittime, Piero Riolo e Lorenza Aloisio, entrambi di Crotone e passeggeri della Volkswagen "Golf". La comunità locale è sconvolta e si stringe nel dolore delle famiglie che hanno perso i loro cari.

Le autorità hanno rinnovato l'appello alla prudenza sulla strada e hanno assicurato che continueranno le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto, in modo da prevenire futuri incidenti e garantire maggiore sicurezza su quel tratto di strada. Nel frattempo, la città si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alba, mentre spera in notizie positive riguardo la salute di Teresa Greco.