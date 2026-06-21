Tre giovani di 17 anni muoiono nel canale Villoresi a Senago: tragedia all’alba, indagato il conducente

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Drammatico incidente nel Milanese, auto con nove ragazzi a bordo precipita in un canale

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Senago, in provincia di Milano, nelle prime ore di oggi. Tre ragazzi di appena 17 anni, due giovani e una ragazza, hanno perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri sei coetanei è finita nel canale Villoresi, causando uno dei più gravi incidenti stradali registrati negli ultimi mesi nel territorio milanese.

Il bilancio è pesantissimo: tre vittime, sei feriti e un’indagine già avviata dalla Procura per accertare tutte le responsabilità.

L’incidente all’alba nel canale Villoresi

L’allarme è scattato intorno alle 5:30 del mattino, quando alcuni testimoni hanno segnalato la presenza di un’autovettura precipitata nelle acque del canale Villoresi.

Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco, i sommozzatori specializzati e i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le operazioni di salvataggio e recupero.

All’interno del veicolo viaggiavano nove giovani. I primi interventi hanno consentito di estrarre sette ragazzi dall’auto, alcuni dei quali in condizioni critiche. I feriti sono stati trasferiti nei diversi ospedali dell’area milanese per ricevere le cure necessarie.

Tre vittime tra i giovanissimi passeggeri

Il dramma si è consumato nel giro di poche ore.

Una delle vittime, una ragazza di 17 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove però è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.

Successivamente, durante le operazioni di recupero del veicolo sommerso, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno individuato all’interno dell’abitacolo i corpi senza vita di altri due ragazzi, anch’essi diciassettenni.

Le ricerche si sono protratte per diverse ore, mentre gli operatori lavoravano in condizioni particolarmente complesse per mettere in sicurezza l’area e recuperare completamente il mezzo.

Conducente positivo all’alcol test: aperta un’indagine

Secondo le prime informazioni emerse dagli accertamenti, il conducente dell’auto, un giovane italiano di 19 anni, sarebbe risultato positivo all’alcol test effettuato dopo l’incidente.

Per questo motivo il ragazzo è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale aggravato.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, verificando la velocità del veicolo, le condizioni della strada e le circostanze che hanno portato l’automobile a finire nel canale.

La Procura dispone l’autopsia sulle vittime

La Procura di Milano ha già disposto l’autopsia sui corpi dei tre giovani deceduti. Gli esami serviranno a chiarire le cause esatte della morte e a fornire ulteriori elementi utili all’inchiesta.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti tecnici sul veicolo recuperato dalle acque del canale Villoresi, mentre i carabinieri raccolgono testimonianze e documentazione per ricostruire ogni fase dell’incidente.

Comunità sotto shock per la tragedia di Senago

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale e l’intera area metropolitana di Milano. La morte di tre ragazzi di appena 17 anni ha lasciato sgomenti familiari, amici e cittadini, mentre cresce l’attesa per conoscere tutti i dettagli di una vicenda che ha trasformato una notte tra amici in una tragedia.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per accertare eventuali ulteriori responsabilità e stabilire con precisione cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla caduta dell’auto nel canale Villoresi di Senago.