"Tutta la regione è impegnata nelle ricerche": si continuano a cercare i dispersi sul Natisone

PADOVA - Poco dopo le 14 di venerdì 31 maggio, una telefonata al numero di soccorso ha fatto scattare le ricerche di tre giovani bloccati su un isolotto sul fiume Natisone, a Premariacco. Un passante li ha avvistati e ha lanciato l'allarme.

La drammatica immagine di copertina mostra i tre ragazzi abbracciati e impauriti. Ma chi sono questi tre giovani?

Si è confermato che i dispersi sono di nazionalità rumena o originari della Romania. Tra loro, una ragazza di 20 anni, figlia di genitori rumeni e residente a Campoformido (Udine), nata a Colleferro (Roma). L'altra ragazza, di 23 anni, era invece giunta tre giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori che abitano a Udine; dopo la visita, sarebbe dovuta tornare in Romania. Il ragazzo, di 25 anni, che conduceva l'auto, abita in Austria ma è domiciliato a Udine.

Le autorità locali, insieme a volontari e unità specializzate, continuano senza sosta le ricerche. Le condizioni del fiume e del tempo rappresentano una sfida, ma la speranza di trovare i tre giovani in vita resta alta.

La comunità si è stretta attorno alle famiglie dei dispersi, offrendo supporto e preghiere. La determinazione di tutti i coinvolti dimostra un forte senso di solidarietà e comunità, essenziale in momenti di crisi come questo.





In aggiornamento