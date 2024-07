Unione e solidarietà: la Polizia di Stato dona l'olio del "Giardino della memoria di Capaci" alle Diocesi Catanzaro.

L'impegno congiunto delle istituzioni e delle comunità religiose nella lotta contro la criminalità organizzata e per il bene comune.

CATANZARO - Anche quest’anno, in occasione del trentaduesimo anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita i magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone (oltre alla moglie di quest’ultimo Francesca Morvillo e i poliziotti della scorta), la Polizia di Stato ha donato a tutte le Diocesi italiane l’olio del “Giardino della memoria di Capaci”. Ieri il cappellano della Polizia di Stato, don Alessandro Nicastro, ha consegnato il dono all’Arcivescovo Claudio Maniago, per conto del Questore Paolo Sirna.

Monsignor Maniago ha ringraziato per l’olio di Capaci esprimendo compiacimento per l’iniziativa che testimonia l’impegno delle istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata a favore del bene comune. Monsignor Maniago ha anche ricordato che la Diocesi di Locri-Gerace (territorio ferito anch’esso dalle mafie) dona ormai da qualche anno l’essenza di bergamotto per profumare l’olio del Crisma e ringraziato la comunità di Zagarise e il direttore della Caritas don Pietro Pulitanò, per l’offerta del quantitativo di olio destinato alle parrocchie della diocesi.

“Dal Vescovo fino all’ultimo dei battezzati – ha detto Maniago - siamo chiamati a riscoprire il Battesimo e tutti gli altri sacramenti, simboleggiati dagli olii consacrati, come strumenti di salvezza nella misura in cui si manifestano come servizio, offerta di sé, sulle orme di quel Gesù che non è venuto per farsi servire ma per essere servo di tutti”.