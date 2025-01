US Catanzaro, il regista Pompetti rinnova: "Pronto a vincere" (Video)

Catanzaro calcio, il regista Marco Pompetti rinnova fino al 2027: "Cresciuto nelle scelte, voglio aiutare la squadra a vincere

Il centrocampista Marco Pompetti, una delle colonne portanti dell'US Catanzaro, ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2027. L’annuncio arriva in un momento cruciale della stagione, con la squadra che chiude l'anno in sesta posizione, pronta a riprendere il cammino con lo spirito giusto.

Pompetti, classe 1999, si è detto entusiasta dell’accordo raggiunto: "Sono molto felice, il rinnovo era ciò che desideravo. Anche l'interesse di altre squadre fa piacere, ma volevo restare perché credo che possiamo toglierci grandi soddisfazioni in questo campionato."

Fiducia personale e di squadra

Il giocatore ha sottolineato l'importanza del lavoro collettivo: "La priorità per me è sempre la squadra. Sto vivendo un buon momento personale, mi sento in fiducia e pronto ad aiutare quando il mister lo ritiene opportuno."

Il Catanzaro ha chiuso il girone d’andata con una vittoria importante contro la Salernitana e ha iniziato il ritorno con il piede giusto. "Non è mai facile ripartire dopo la sosta, ma stiamo lavorando per mantenere alta la concentrazione," ha aggiunto il centrocampista.

Una crescita costante

Alla sua terza stagione in Serie B, Pompetti si sente maturato, ma consapevole di poter migliorare ancora: "Sento di essere più lucido nelle scelte in campo, ma devo lavorare sulla gestione delle situazioni più istintive. Voglio continuare a crescere."

Sul ruolo preferito in campo, ha dichiarato: "Mi adatto a tutte le posizioni del centrocampo. L'importante è essere utile alla squadra e dare il massimo in ogni partita."

Gol, rivincite e motivazioni

Pompetti ha già segnato tre gol in questa stagione, un record personale: "Il più bello? Quello contro il Palermo, che è coinciso con una vittoria fondamentale per la squadra."

La prossima partita contro il Südtirol avrà per lui un sapore speciale, essendo una gara contro la sua ex squadra. "Non porto rancore, ma ovviamente voglio dimostrare il mio valore."

Un legame forte con Catanzaro

Marco Pompetti non nasconde il suo affetto per la città e per i tifosi: "Mi sono subito trovato a mio agio qui, e questo si riflette anche in campo. Il calore dei tifosi è incredibile e ci spinge a dare il massimo."

Prossima sfida: Südtirol

Domenica il Catanzaro affronterà il Südtirol, reduce da un cambio di allenatore. Pompetti prevede una gara difficile, ma crede nelle qualità della squadra: "Se saremo bravi a pareggiare l’aspetto agonistico, tecnicamente possiamo dire la nostra e vincere."

Con un centrocampo sempre più incisivo anche in fase offensiva, l'US Catanzaro è pronta a continuare la scalata in classifica, spinta dalla determinazione di Marco Pompetti e di tutta la squadra. (Immagine US catanzaro 1929)