US Catanzaro: Vivarini e il suo staff non si presentano con Noto. - Possibili scenari legali e sportivi all'orizzonte

US Catanzaro: Vivarini e il suo staff non si presentano all’incontro convocato dal club, è scontro con Noto

Ieri pomeriggio l'allenatore ha disertato l'appuntamento negli uffici della società, dove si sarebbero dovuti completare alcuni adempimenti burocratici. Ora non è da escludere il deferimento al Collegio arbitrale della Serie B

La rottura

La situazione è giunta al culmine con una convocazione ufficiale da parte della società giallorossa di Vivarini (richiesto dal Frosinone) e del suo staff, composto da Andrea Milani, Maurizio Zambardi, e Antonio Del Fosco. La richiesta era di presentarsi negli uffici del club entro il tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 giugno, per completare alcuni adempimenti burocratici. Tuttavia, la convocazione è stata ignorata: Vivarini e il suo staff non si sono presentati, adducendo impegni vari come scuse, oltre al breve preavviso da parte della società.

Un punto di non ritorno

Questo rifiuto di adempiere alla convocazione rappresenta un segno inequivocabile della frattura esistente tra l'allenatore e la società. Non sorprenderebbe se il presidente Floriano Noto decidesse di prendere misure drastiche per far valere l'autorità del club, magari attraverso il deferimento al Collegio arbitrale della Serie B, suggerendo una possibile escalation verso una disputa legale che potrebbe trascinarsi oltre la semplice rottura professionale.

Con il termine del mese di giugno alle porte e la nuova stagione imminente, non è da escludere l'ipotesi che Vivarini e il suo staff possano proporre le proprie dimissioni o, viceversa, richiedere la risoluzione contrattuale.

L'analisi del testo evidenzia una frattura profonda tra Vivarini e la società Catanzaro, che potrebbe sfociare in diverse direzioni legali e sportive. Ecco alcuni scenari che si potrebbero prospettare:

Scenari via Legge Sportiva

1. Deferimento al Collegio arbitrale della Serie B

- Descrizione: Il club Catanzaro potrebbe presentare un deferimento contro Vivarini e il suo staff al Collegio arbitrale della Serie B.

- Conseguenze: Questo potrebbe portare a una risoluzione del contratto con cause giuridiche sportive che potrebbero includere sanzioni economiche o altre misure disciplinari contro Vivarini e il suo staff.

2. Risoluzione Contrattuale

- Descrizione: Se Vivarini e il suo staff non adempiono agli obblighi contrattuali, Catanzaro potrebbe richiedere la risoluzione unilaterale del contratto per giusta causa.

- Conseguenze: Vivarini potrebbe essere liberato dai suoi obblighi contrattuali, ma potrebbe anche essere soggetto a penalità finanziarie o sanzioni.

3. Dimissioni dello Staff Tecnico

- Descrizione: Vivarini e il suo staff potrebbero decidere di dimettersi volontariamente.

- Conseguenze: In questo caso, potrebbero negoziare una risoluzione contrattuale consensuale con il club, evitando potenziali dispute legali, ma potrebbero rinunciare a parte delle compensazioni economiche previste dal contratto.

Scenari via Legge Civile

1. Causa Civile per Danno all'Immagine

- Descrizione: Se la vicenda dovesse danneggiare l'immagine del club, Catanzaro potrebbe intentare una causa civile per danno all'immagine e alla reputazione.

- Conseguenze: Vivarini e il suo staff potrebbero essere chiamati a risarcire il club per i danni subiti, inclusi eventuali perdite finanziarie e di sponsorizzazioni.

2. Indennizzo per Inadempimento Contrattuale

- Descrizione: Il club potrebbe richiedere un indennizzo per l'inadempimento contrattuale di Vivarini e del suo staff.

- Conseguenze: Se giudicati colpevoli, Vivarini e il suo staff potrebbero essere obbligati a pagare una somma di denaro come risarcimento per la mancata prestazione lavorativa.

Potenziali Conseguenze Sportive e Manageriali

1. Instabilità Manageriale

- Descrizione: La situazione di conflitto potrebbe causare instabilità all'interno del club, influenzando negativamente l'ambiente di lavoro e la performance della squadra.

- Conseguenze: Potrebbe essere necessario un intervento rapido per trovare un nuovo allenatore e riorganizzare lo staff tecnico.

2. Impatto sulla Squadra

- Descrizione: La disputa potrebbe avere ripercussioni sulla motivazione e la concentrazione dei giocatori.

- Conseguenze: La performance della squadra nella prossima stagione potrebbe risentirne, con possibili impatti negativi sui risultati sportivi.

3. Ricadute sui Tifosi e Sui Medi

- Descrizione: I tifosi e i media potrebbero reagire negativamente alla situazione di crisi interna.

- Conseguenze: Il club potrebbe subire una perdita di fiducia da parte dei sostenitori e una maggiore pressione mediatica, complicando ulteriormente la gestione della crisi.

Considerazioni Finali

La situazione richiede una gestione attenta e tempestiva per minimizzare le conseguenze negative e trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti. Un negoziato pacifico e una risoluzione consensuale del contratto potrebbero essere l'opzione meno dannosa per tutte le parti coinvolte.