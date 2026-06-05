È uscito il videoclip di "PROMESSI SPOSI" di QUARTO e VENTURA - Un matrimonio scanzonato che si trasforma in una partita di calcio tra lanci del bouquet e goal

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È stato pubblicato il videoclip di “PROMESSI SPOSI” (Distribuzione: Believe Music Italia; Edizioni: Miseria e Nobiltà Music), il nuovo luminoso singolo del cantautore indie pop calabrese, d’adozione milanese, QUARTO, in collaborazione con il cantautore VENTURA.

Il videoclip, girato dallo stesso QUARTO, insieme a Giammarco Oragano e Daniel Maggio, descrive in modo surreale e scanzonato, con una fotografia dall'elegante stile vintage, un matrimonio, fuori dagli schemi, celebrato in un campo sportivo, che si trasforma in una vera e propria partita di calcio, vissuta intensamente, tra lanci del bouquet, goal e punizioni.



Tra invitati dalle maschere di cartone con i visi di icone pop (da Marilyn Monroe ed Elvis, a Gianni Morandi e Gino Paoli), corse pazze e divertite sul campo da calcio, fino alla fuga del sacerdote con la sposa, che abbandona ironicamente il povero QUARTO su un'altalena, il videoclip diverte e tiene compagnia, donandoci un pizzico di malinconia, mentre celebra il valore dell'amicizia e di quelli che sono i ricordi dei momenti più importanti della nostra vita.

PUOI GUARDARE IL VIDEOCLIP DI "PROMESSI SPOSI" AL SEGUENTE LINK YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=ppGZECREdSs&list=

Dopo la pubblicazione di “POVERA ITALIA”, “BALLA BALLA” e “NOTTI D’APRILE”, dagli oltre 60 MILA STREAM complessivi, il concerto ai MAGAZZINI GENERALI, il live al PRIMO MAGGIO DI REGGIO CALABRIA e quello a COMETE a Milano, QUARTO torna con il brano “PROMESSI SPOSI”.

Il brano è il secondo estratto dall’album d’esordio dell’artista, dal titolo “CANTAUTORI PANINI”, con uscita prevista nei prossimi mesi.



“PROMESSI SPOSI”, singolo in collaborazione con il cantautore indie umbro VENTURA, è una ballad indie pop, ironica, dolce e poetica al tempo stesso, caratterizzata da un sound che unisce perfettamente insieme modernità e tradizione: come un’ariosa melodia indie che sposa archi e mandolini, all’interno di una romantica atmosfera anni ‘60.



Il brano, attraverso immagini cinematografiche, ci racconta la voglia di fermare la realtà nell’attimo in cui si sta veramente bene, percorrendo di notte il centro città, con le cuffiette addosso, pensando alla persona a cui si vuole bene, in un momento in cui si respira la felicità, per poi arrivare da lei e guardare insieme l’alba nascere.



Come racconta QUARTO: «‘PROMESSI SPOSI’ racconta di una generazione che pensa sempre a tutto: al lavoro dei sogni, alla realizzazione personale e alla carriera, ma che non considera mai l’amore come una priorità. È quella materia in cui tutti oggi si sentono negati. Ma ad un certo punto l’amore arriva e quella sensazione ti travolge e cambia tutti i piani. Il giro di chitarra ti porta all’esatto momento in cui, durante un matrimonio, gli sposi ballano al centro della pista guardandosi con tenerezza, mentre i cieli tersi e il tempo si fermano, facendo vivere loro quel momento per sempre».