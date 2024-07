Vasco Live 2025: Un Tour inarrestabile tra Nord e Sud Italia (Video)

Un Tour Travolgente tra Nord e Sud Italia, con 12 Appuntamenti per il Komandante del Rock. Nuove Date Annunciate per Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma.

Bibione, Milano e Bari hanno ospitato “lo spettacolo rock più potente e emozionante dell’universo” e la magia continua! Per chi non è riuscito ad accaparrarsi un posto quest’anno, non disperate: nel 2025 Vasco Rossi porterà il suo inarrestabile tour nelle vostre città. Le nuove tappe includono Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma.

Le Date di Vasco Live 2025 Annunciate da Live Nation

- 31 Maggio e 01 Giugno - TORINO - Stadio Olimpico

- 05 e 06 Giugno - FIRENZE - Visarno Arena

- 11 e 12 Giugno - BOLOGNA - Stadio Dall’Ara

- 16 e 17 Giugno - NAPOLI - Stadio Diego Armando Maradona

- 21 e 22 Giugno - MESSINA - Stadio San Filippo

- 27 e 28 Giugno - ROMA - Stadio Olimpico

I biglietti saranno disponibili in anteprima per i membri del Blasco Fan Club dalle ore 12:00 di lunedì 8 luglio fino alle ore 11:00 di venerdì 12 luglio su [vascolive.vivaticket.it](http://vascolive.vivaticket.it).

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 12:00 di venerdì 12 luglio. Maggiori informazioni su [priceless.com/music](http://www.priceless.com/music).

La vendita generale inizierà alle ore 12:00 di venerdì 12 luglio su:

- vivaticket.com

- ticketone.it

- ticketmaster.it

Milano: La Settimana di Vasco RockMusic

Milano, 20 giugno. Si chiude la “Vasco RockMusic Week” con sette concerti spettacolari a San Siro, che hanno visto la partecipazione di oltre 400.000 fan, trasformando ogni sera lo stadio e la città in un'esplosione di energia e emozione.

Sette serate tutte esaurite, replicando il successo del 1990 con il terzo anello pieno. La serata conclusiva celebra la 36esima volta di Vasco a San Siro, un traguardo che nessun altro artista ha mai raggiunto.

Mentre il settimo concerto si appresta a cominciare e altri 60.000 fan si preparano per "il più bel concerto della mia vita", Vasco e la sua band continuano a travolgere il pubblico con una performance unica, nonostante il sole o la pioggia.

Prossima tappa: bari

Da domani, Vasco si sposterà a Bari per quattro "Super E20" al Stadio San Nicola il 25, 26, 29 e 30 giugno, dove si aspettano circa 200.000 fan. Complessivamente, 600.000 persone potranno dire: "io c'ero".

Bollicine: 40 anni di energia

"Bollicine" compie 40 anni e Vasco celebra questo traguardo con un nuovo video esclusivo del remix, ispirato alla scenografia originale del tour del 1983. Prodotto e realizzato da Chiaroscuro Creative, il video combina immagini del 1983 con tecnologia moderna, mantenendo però l’estetica dell’epoca.

Arturo Bertusi, storico collaboratore di Vasco e regista di questo progetto, racconta: “Le diapositive sono state realizzate fotografando lo schermo di un televisore a tubo catodico collegato a un computer ZX Spectrum. Abbiamo seguito lo stesso procedimento per mantenere la fedeltà all’originale, creando un teletrasporto nel tempo fino al 1983”.

Con questi nuovi appuntamenti e progetti, Vasco Rossi continua a dimostrare di essere un’icona inarrestabile del rock italiano, capace di reinventarsi e sorprendere il suo pubblico anno dopo anno.

Hasta siempre KOMandante!

Vasco Rossi - Vita spericolata (Official Video)