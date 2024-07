Verso Venezia-Palermo: Mister Mignani per la cruciale sfida dei Playoff Semifinali (Video)

Verso Venezia-Palermo: Mister Mignani aspettative e strategie

Durante la conferenza stampa pre-partita, l'allenatore del Palermo, mister Mignani, ha parlato delle aspettative e delle strategie in vista della sfida contro il Venezia. La partita richiede almeno due gol da parte del Palermo per avere una possibilità di avanzare. Mister Mignani ha sottolineato l'importanza dell'equilibrio, nonostante la necessità di segnare due gol: "Bisogna avere la capacità di capire che se prendi un gol, diventa tutto più complicato."

Paragoni e approcci tattici

Alla domanda riguardo l'atteggiamento più offensivo mostrato contro la Sampdoria, Mignani ha risposto che ogni partita è diversa: "La Sampdoria è una squadra diversa dal Venezia, quindi è difficile fare paragoni." Ha evidenziato come la prima ora di gioco contro il Venezia non abbia mostrato una netta superiorità degli avversari, il che dà fiducia per la partita di ritorno.

Energia e determinazione

Mignani ha parlato della necessità di crederci fino in fondo: "Dobbiamo ripartire dalla convinzione che possiamo farcela. Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari, e dobbiamo andare alla ricerca dell'episodio che può cambiare la partita." Ha ribadito che, nonostante la stanchezza accumulata, il Palermo ha le energie fisiche e mentali per affrontare la sfida.

Equilibrio e scelte di formazione

In merito alle possibili variazioni tattiche, l'allenatore ha affermato che l'equilibrio sarà fondamentale: "Dobbiamo proporre una squadra che abbia la forza di andare a fare gol con lucidità e coscienza." Ha anche menzionato che le decisioni finali riguardo la formazione verranno prese dopo aver valutato le condizioni dei giocatori nei prossimi giorni.

Mentalità e lucidità

Mignani ha sottolineato l'importanza della lucidità negli ultimi minuti della partita: "Abbiamo buttato gli ultimi 10 minuti della partita d'andata perché siamo andati più di pancia che di testa." Ha cercato di trasmettere ai giocatori la necessità di mantenere la calma e di sfruttare tutti i 90 minuti a disposizione.

Aspettative e preparazione mentale

L'allenatore del Palermo ha espresso la sua fiducia nella squadra e nella possibilità di compiere una piccola impresa: "Il Venezia sembra favorito, ma dobbiamo crederci fino alla fine. Anche se facciamo un gol a 20 minuti dalla fine, possiamo mettere pressione sul Venezia." Ha ribadito che l'approccio mentale sarà cruciale per mantenere viva la speranza di avanzare.

Confronto con il passato e futuro

Infine, Mignani ha ricordato l'atmosfera unica dei play-off e l'importanza della motivazione: "Il clima play-off è meraviglioso e l'atmosfera al Barbera è stata incredibile. La nostra motivazione è alta, e dobbiamo combattere per raggiungere l'obiettivo."

Il mister ha concluso affermando che, indipendentemente dal risultato, la società del Palermo ha un grande futuro davanti a sé: "Chiunque allenerà il Palermo sarà un allenatore privilegiato."

La conferenza stampa di Mister Mignani ha mostrato un allenatore consapevole delle sfide ma fiducioso nelle capacità della sua squadra. Con un mix di equilibrio, determinazione e strategia, il Palermo è pronto ad affrontare il Venezia nella partita decisiva.

Di seguito il video integrale con Mister Mignani nel pre-gara di Venezia Vs Palermo