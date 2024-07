Playoff semifinale- Il Venezia di Mister Paolo Vanoli: preparazione mentale e fisica per affrontare il Palermo

L'analisi del tecnico veneziano sulla sfida imminente e l'importanza della condizione psicofisica per la vittoria

Il Venezia si prepara a affrontare il Palermo sotto la guida del determinato mister Paolo Vanoli, che ha avuto pochi giorni per preparare la squadra dopo uno sforzo psicofisico contro il Brescia. La vittoria contro il Palermo, afferma Vanoli, dipenderà non solo dalla condizione fisica, ma anche dalla preparazione mentale.

"Abbiamo sprecato molte energie contro il Brescia," ammette Vanoli, "ma dobbiamo essere bravi a recuperare sia fisicamente che mentalmente per affrontare il Palermo."

Il tecnico veneziano si concentra sulla crescita della squadra, sottolineando l'importanza di prepararsi al meglio per l'incontro. "Dobbiamo essere pronti mentalmente," afferma, "e abbiamo la fortuna di giocare in casa, davanti ai nostri tifosi che sono il dodicesimo uomo in campo e ci sosterranno."

Riguardo al Palermo, Vanoli lo descrive come una squadra ambiziosa che ha dimostrato la propria forza anche sul mercato. "Hanno creato molte occasioni in questa Serie B," spiega, "e dobbiamo essere più lucidi e qualitativi vicino all'area di rigore."

Il tecnico veneziano evidenzia la necessità di migliorare la qualità del tiro, nonostante il buon numero di occasioni create nell'ultimo match. "Dobbiamo essere più precisi e migliorare la qualità del tiro," afferma.

Sul fronte dell'organico, Vanoli si mostra ottimista riguardo al recupero dei giocatori, ad eccezione di lunga degenza come Olivieri e Ghiaia, che si stanno avvicinando al rientro.

Infine, Vanoli si aspetta il massimo da ogni giocatore, sottolineando l'importanza del contributo individuale per il miglioramento della squadra nel suo complesso. "Ognuno di loro deve concentrarsi sul proprio miglioramento, per il bene della squadra e per il proprio futuro," conclude.

Il Venezia si prepara dunque a un incontro cruciale, sotto la guida determinata di mister Paolo Vanoli, con la mente e il fisico pronti a sfidare il Palermo.

