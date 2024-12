Vertenza dirigenza scolastica: “Gestione superficiale, il sindaco di Settingiano si dimetta”

Il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo comunica quanto ricevuto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro in merito al prescritto parere di idoneità igienico-sanitaria.

“Con grande stupore e preoccupazione, prendiamo atto di quanto comunicato dall'Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro in merito alla mancata richiesta, a tre mesi di distanza dalla sentenza del TAR n. 1311 del 6 settembre 2024, del parere di idoneità igienico-sanitaria per i locali destinati alla dirigenza scolastica nel Comune di Settingiano”: con queste parole il Sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo, commenta la nota ricevuta in cui si legge: “ si ribadisce che questa Unità Operativa, come riportato nel verbale di sopralluogo del 25 settembre 2024, non ha potuto esprimersi con un giudizio complessivo sull’idoneità igienico-sanitaria dei locali adibiti a nuova sede della Direzione Scolastica in quanto è stato riscontrato che lo stato dei lavori era in piena fase di svolgimento”.

“Questa grave omissione da parte del sindaco di Settingiano – ha evidenziato il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo - rappresenta un evidente segnale di superficialità e disinteresse nella gestione di una questione fondamentale per le comunità coinvolte. Ad oggi, infatti, gli uffici della dirigenza scolastica continuano a permanere nel Comune di Marcellinara, nonostante le criticità della sede di Settingiano più volte evidenziate, da ultimo, dal dirigente scolastico in data 2 dicembre”.

Se questo è il prestigio che si intende dare alla città di Settingiano, come addotto dal sindaco stesso nello spiegare le motivazioni della richiesta di trasferimento in un incontro pubblico svolto a settembre a Marcellinara, allora non possiamo che esprimere piena solidarietà ai cittadini di Settingiano, che risultano essere parte lesa in tutta questa vicenda. Per tale motivo, invitiamo il Sindaco a fare un passo indietro e a rassegnare le dimissioni, al fine di evitare ulteriori brutte figure e dichiarazioni palesemente non veritiere, come quelle rilasciate in occasione della conferenza dei servizi svolta presso la Provincia di Catanzaro nell’ottobre 2023.

In quella sede, il trasferimento della dirigenza scolastica da Marcellinara a Settingiano era stato approvato con il beneplacito dei Sindaci di Amato e Miglierina. Tuttavia, il mancato rispetto degli impegni presi e l’assenza di azioni concrete per adeguare i locali dimostrano una chiara mancanza di rispetto verso le istituzioni e le famiglie coinvolte.

Nel frattempo, al fine di consentire al Comune di Marcellinara di realizzare una moderna ed efficiente mensa scolastica, per il quale è stato sottoscritto un accordo di concessione di finanziamento con il Ministero dell’Istruzione, per un importo pari a 255mila euro, nell’ambito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci impegneremo a individuare una destinazione provvisoria per gli uffici della dirigenza scolastica.

Ribadiamo il nostro impegno a lavorare con trasparenza e responsabilità, nell’interesse dei cittadini e della comunità scolastica. Valuteremo, per questo, anche cosa è bene per Marcellinara nel processo di dimensionamento scolastico per l’anno 2025/2026.

Scarica ComunicazioneUO Igiene