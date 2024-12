Vertice Nord-Sud: Meloni a Saariselkä per Sicurezza, Difesa e Migrazione nell'UE (Video)

Saariselkä, Finlandia – Durante il Vertice Nord-Sud tenutosi nella suggestiva cornice di Saariselkä, i Primi Ministri di Finlandia, Italia, Grecia, Svezia e l'Alto Rappresentante dell’UE si sono riuniti per discutere temi centrali per il futuro dell’Unione Europea, tra cui sicurezza, difesa e gestione dei flussi migratori.





Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio italiana, ha avuto un ruolo di primo piano nei dibattiti, portando avanti una linea chiara sulla necessità di un approccio strategico comune. "La sicurezza dei cittadini europei deve essere una priorità condivisa. La gestione dei flussi migratori non può essere affrontata solo come questione di solidarietà, ma come un problema di sicurezza e stabilità per l’intera Unione," ha dichiarato.



Sicurezza Europea: Una Priorità Condivisa

Il tema della sicurezza è stato al centro del vertice. Il Premier finlandese ha sottolineato l'importanza di proteggere i confini esterni, facendo riferimento alla lunga frontiera della Finlandia con la Russia. Giorgia Meloni ha aggiunto che "la minaccia russa non si limita alla guerra in Ucraina, ma si estende attraverso la disinformazione, la strumentalizzazione delle migrazioni e l'influenza sulle economie dei paesi africani."

Meloni ha inoltre ribadito la necessità di una maggiore autonomia strategica europea: "Non possiamo più dare per scontata la pace e la sicurezza che abbiamo conosciuto per anni. L’Europa deve rafforzarsi, investendo nella difesa comune e garantendo la protezione delle proprie infrastrutture critiche."





Migrazione e Collaborazione con i Paesi di Origine

Uno dei punti chiave del discorso di Giorgia Meloni è stato il tema migratorio. La Presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza di lavorare con i paesi di origine e transito per affrontare le cause profonde dei flussi migratori: "L'Italia sta guidando l’Unione Europea verso accordi innovativi con i paesi africani, non solo per contrastare i traffici di esseri umani, ma anche per creare opportunità economiche che riducano le partenze."

Meloni ha inoltre lodato il progresso nelle politiche di ritorno e il lavoro della Commissione Europea, auspicando soluzioni sempre più concrete e coordinate.





Difesa Europea: Investimenti e Cooperazione

Sul fronte della difesa, Giorgia Meloni ha evidenziato l'importanza di rafforzare il pilastro europeo della NATO e di investire in tecnologie avanzate, come la cybersicurezza e l’intelligenza artificiale. "L’Europa deve essere pronta ad affrontare le nuove minacce, dall'ibridazione dei conflitti alla protezione delle catene di approvvigionamento," ha dichiarato.





Unione e Dialogo per il Futuro

La Premier italiana ha anche sottolineato il valore del vertice come esempio di collaborazione tra nazioni del Nord e del Sud Europa: "Questa iniziativa dimostra che, nonostante le differenze, possiamo trovare soluzioni comuni per affrontare le sfide globali. Solo lavorando insieme possiamo garantire un futuro più sicuro e prospero per i nostri cittadini."





Conclusione del Vertice

Il Vertice Nord-Sud di Saariselkä si è concluso con uno spirito di rinnovata coesione tra le nazioni partecipanti. I leader hanno avuto anche l’opportunità di immergersi nella cultura finlandese, culminando con una visita a Santa Claus, simbolo di unità e speranza.

Giorgia Meloni, rappresentando l’Italia, ha sottolineato come la presenza del Paese sia stata riconosciuta come fondamentale per affrontare i grandi temi europei, dimostrando che l’Italia continuerà a giocare un ruolo chiave nelle decisioni strategiche dell’Unione Europea.