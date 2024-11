Vibo Valentia: Consigliere Comunale Colelli Salva Donna da Tentato Suicidio

Vibo Valentia: Consigliere comunale Francesco Colelli salva una donna da un tentato suicidio

Intervento tempestivo in pieno centro: capogruppo del PD evita una tragedia

Un episodio drammatico si è verificato questa sera lungo il centralissimo Corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia, dove il pronto intervento di Francesco Colelli, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, ha evitato una tragedia. Una donna, visibilmente sconvolta, aveva tentato di togliersi la vita utilizzando un pezzo di vetro.

La dinamica dell'accaduto

La donna, originaria di un Paese dell'Est Europa, si trovava seduta su una panchina insieme a un uomo che appariva in evidente stato di alterazione alcolica. Secondo alcuni testimoni, tra i due sarebbe scoppiato un acceso diverbio, al termine del quale l'uomo si è allontanato, lasciando la donna da sola.

Pochi istanti dopo, in preda a un forte stato emotivo, la donna ha afferrato una bottiglia, l'ha rotta e ha portato i frammenti di vetro prima sui polsi e poi al collo, minacciando di tagliarsi la vena giugulare.

L'intervento di Francesco Colelli

È stato a quel punto che Francesco Colelli, trovandosi casualmente nei pressi, ha notato la scena. Senza esitazione, il consigliere comunale si è avvicinato e ha bloccato la donna, evitando il peggio. Il suo gesto ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno allertato le forze dell’ordine.

In breve tempo, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza la donna. Poco dopo, sul posto è giunta un'ambulanza del 118, che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per accertamenti e cure.

Reazioni e solidarietà

Il gesto di Francesco Colelli ha ricevuto ampio riconoscimento, con numerosi cittadini che sui social hanno espresso gratitudine per il suo coraggio e il suo senso civico.

"Un intervento che dimostra come la prontezza e il coraggio di una persona possano fare la differenza in situazioni critiche", hanno commentato alcune figure della politica locale.

L'importanza del supporto psicologico

L’episodio riaccende i riflettori sull’importanza del supporto psicologico per prevenire situazioni estreme. Le autorità locali hanno ricordato la disponibilità di numeri e centri di ascolto per chiunque si trovi in difficoltà emotiva.