Violento impatto a Villabate: auto contro un muro, muore bimba di 3 anni.

Dramma nel palermitano: Auto contro un muro, muore bimba di 3 anni

Violento impatto a Villabate – Una tragedia si è consumata nella notte a Villabate, nel Palermitano. Una Volkswagen Polo, guidata da un uomo di 40 anni, si è schiantata contro un muro in via Natta. Nel drammatico impatto ha perso la vita la figlia di tre anni dell'uomo, Aurora. La piccola viaggiava con la madre, il padre e il fratellino gemello, i quali sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Le prime indagini e ricostruzioni

Secondo le prime indagini dei militari, il padre alla guida presentava un tasso alcolemico superiore al limite consentito di 0,50 microgrammi per litro. Inoltre, guidava senza patente, ritirata in precedenza, e la vettura era priva di assicurazione. I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente per stabilire con precisione le cause della morte della piccola Aurora. La salma della bambina è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia, disposta dalla procura.

Ancora un weekend di incidenti

Questo tragico incidente si aggiunge a una lunga lista di scontri mortali avvenuti durante il weekend. Ieri, in Sicilia, altre due persone hanno perso la vita in incidenti stradali. Nel Trapanese, un uomo di 50 anni, Francesco Fabrizio Venezia, è deceduto in uno schianto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla Statale 188, tra Salemi e Marsala. Venezia, al momento dell’incidente, viaggiava da solo sulla sua Peugeot 307, che è uscita fuori strada all’altezza del chilometro 24+400, a circa dieci chilometri da Salemi.

Interventi e soccorsi

Sul luogo dell’incidente di Salemi sono intervenuti prontamente la polizia municipale e i vigili del fuoco. La polizia ha prestato i primi soccorsi e sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il corpo della vittima dalle lamiere dell’auto.

Questi drammatici eventi sottolineano l’importanza della prudenza alla guida e il rispetto delle norme stradali, soprattutto in un periodo in cui gli incidenti mortali sembrano essere purtroppo in aumento. (Immagine archivio)