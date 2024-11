Voragine sulla Statale 280, riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia

Anas: “I lavori proseguiranno al di fuori del piano viabile”

È stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia la Statale 280 “Dei Due Mari”, nel tratto situato nel territorio comunale di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. La chiusura dell’importante arteria risale al 21 ottobre scorso, quando un evento alluvionale aveva causato una profonda voragine, coinvolgendo un’auto in transito, fortunatamente senza gravi conseguenze per la conducente.

Interventi rapidi e ripristino completo della viabilità

Anas ha comunicato che i lavori di ripristino sono stati eseguiti con massima urgenza, inclusi interventi notturni, per ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile. Gli interventi, completati in undici giorni, hanno previsto la demolizione della sezione stradale danneggiata, la bonifica del terreno sottostante, la rimozione dell’acqua accumulatasi dai terreni circostanti e l’installazione di nuove strutture idrauliche prefabbricate. La carreggiata è stata poi ricostruita e asfaltata, consentendo ora il passaggio dei veicoli in entrambe le direzioni.

Tuttavia, Anas ha precisato che i lavori continueranno al di fuori del piano viabile, con ulteriori interventi per completare le opere civili e idrauliche e restituire alla Statale 280 la piena funzionalità.

Un collegamento vitale per la regione

La Statale 280 è un’arteria di importanza cruciale per la Calabria, connettendo il capoluogo regionale Catanzaro all’autostrada A2 del Mediterraneo, alla stazione ferroviaria di Sant’Eufemia e all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. La riapertura in entrambi i sensi di marcia rappresenta un significativo miglioramento per la viabilità, riducendo i disagi per pendolari e residenti.

Grazie a questa riapertura completa, Anas assicura la continuità del collegamento tra le principali infrastrutture della regione, mentre le operazioni di completamento proseguiranno senza impatti sul traffico.