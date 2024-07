Vvf: successo del primo corso sperimentale di rianimazione cardiopolmonare di base a Catanzaro

11 operatori laici abilitati all'uso del defibrillatore e alle manovre di Basic Life Support presso il comando dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria



CATANZARO - Si è tenuto presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro il primo corso sperimentale di Rianimazione Cardiopolmonare di Base, al quale hanno partecipato 11 operatori laici, che hanno conseguito l’abilitazione all’uso del defibrillatore in ambito extra ospedaliero rilasciato dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria, quale ente certificato dalla Regione Calabria.

Gli operatori hanno acquisito competenze relative alle manovre di Basic Life Support and Defibrillation per l’eventuale intervento per arresto cardiocircolatorio di adulti, bambini e lattanti, nonché di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.