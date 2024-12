Webinar - Tendenze SEO 2025: Novità e Strategie per il nuovo anno

09/12/2024 ROMA - Digital Angels, agenzia di marketing che unisce creatività, media planning e digital marketing, ha organizzato il webinar Tendenze SEO 2025: Novità e Strategie per il nuovo anno, in programma per giovedì 12 dicembre dalle 10:00 alle 11:00.

Nel corso del webinar, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le principali evoluzioni dell’area SEO, con un focus particolare su come le nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, stanno trasformando la creazione, l’ottimizzazione e la visibilità dei contenuti sui motori di ricerca. Saranno illustrate strategie per migliorare l’autorevolezza online, l’utilizzo dei dati strutturati e l’ottimizzazione delle performance tecniche, oltre a insight su ricerche vocali, visive e approcci mirati per mercati locali.

Gli speaker saranno Federico Severo, Senior Account Manager di Digital Angels, e Ciro Lieto, Senior SEO Specialist di Digital Angels, che analizzeranno le principali tendenze SEO del 2025 con esempi pratici e strategie applicabili.



Scopri l'agenda completa e registrati al webinar sul sito dell'iniziativa.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tendenze-seo-2025-novita-e-strategie-per-il-nuovo-anno-1105501126629?aff=cs