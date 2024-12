Zagarise: La Magia del Natale tra Tradizione, Musica e Solidarietà

Zagarise - Un Natale magico e ricco di emozioni ha preso vita nel cuore di Zagarise grazie all’impegno del Sindaco Domenico Gallelli e dell’intera amministrazione comunale, che hanno collaborato con associazioni e cittadini per realizzare un evento indimenticabile.





Babbo Natale, nella sua tradizionale veste di San Nicola, è arrivato direttamente dalla Lapponia, questa volta in sella a una carrozza trainata da un elegante cavallo bianco. La giornata, dedicata principalmente ai bambini, si è trasformata in un’occasione di festa e divertimento per tutta la comunità. I piccoli hanno potuto visitare la suggestiva Casa di Babbo Natale, allestita con cura dagli organizzatori, che da settimane si sono impegnati per regalare un’esperienza unica.





Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Centro Anziani Comunale, guidato dal presidente Tonino Mangone, insieme ai soci Rita Raimondo e ai consiglieri Mimmo Villì e Antonella Bonaccorsi, per il loro prezioso contributo. Anche il vicesindaco Pancrazio Cristao ha giocato un ruolo fondamentale, offrendo supporto nell’organizzazione della carrozza di Babbo Natale.





L’amministrazione comunale, sotto la guida del Sindaco Gallelli, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per creare momenti di condivisione e unione nel paese. La serata è stata resa ancora più speciale dall’esibizione del gruppo musicale Orchestra Orkestrana, che ha portato allegria e note festose per le strade di Zagarise. Nel primo pomeriggio, la stessa orchestra ha fatto visita alla residenza per anziani Villa San Domenico, regalando momenti di gioia anche ai più grandi.





Questo evento è un esempio concreto di come l’unione tra generazioni, istituzioni e comunità possa rendere il Natale un momento unico per tutti. Grazie al lavoro instancabile degli organizzatori e all’appoggio dell’amministrazione comunale, la magia del Natale ha illuminato Zagarise.









Buon Natale a tutti!