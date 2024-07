Zagarise rievoca gli Anni '70: mostra culturale "i migliori anni" i dettagli

Zagarise rievoca gli Anni '70: Mostra Culturale "I Migliori Anni" Aperta a turisti e visitatori di ogni dove

ZAGARISE, 6 LUG. – Un viaggio indietro nel tempo attende i cittadini, i turisti di ogni città e dei paesi limitrofi con l'inaugurazione della mostra "I Migliori Anni" organizzata dall'AVIS, la Zagara e il Centro Anziani Comunale. Con lo slogan "Vi sblocchiamo un ricordo!", l'evento aprirà le sue porte al pubblico oggi presso il Museo Marz e sarà visitabile dalle ore 17:00 alle 20:00 fino al 9 luglio.

Un tuffo nei ricordi degli Anni '70

La mostra promette di sbloccare ricordi preziosi e di far rivivere l'atmosfera degli anni '70 attraverso un percorso espositivo che illustra come si giocava, come ci si vestiva e che musica si ascoltava in quegli anni. Un'opportunità imperdibile per le nuove generazioni di scoprire le mode e i costumi del passato, e per i più anziani di rievocare momenti di gioventù.

Collaborazione e ringraziamenti

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra l'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS), il gruppo culturale La Zagara e il Centro Anziani Comunale. Il successo dell'evento è stato possibile grazie al supporto dell'Amministrazione Comunale e alla partecipazione attiva dei cittadini che hanno contribuito con materiali d'epoca e testimonianze personali.

Dettagli della visita

La mostra sarà accessibile al pubblico dalle ore 17:00 alle 20:00 ogni giorno fino al 9 luglio. Eventuali cambi di orario saranno tempestivamente comunicati. I visitatori, compresi quelli provenienti da città e paesi limitrofi, sono invitati a immergersi in questa affascinante retrospettiva e a scoprire o riscoprire i momenti salienti di un decennio che ha segnato profondamente la cultura e la società.

Informazioni utili

Per ulteriori dettagli sull'evento e aggiornamenti sugli orari, è possibile contattare direttamente il Museo Marz o visitare il sito web del Comune di Zagarise.

La mostra "I Migliori Anni" rappresenta un’occasione unica per rafforzare il senso di comunità e per celebrare insieme la storia e le tradizioni di un’epoca indimenticabile. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo evento che promette di essere un vero e proprio tuffo nel passato, arricchito di emozioni e scoperte.