Zeus One e Ale Bro: 'Nessuno', il Rap che Lotta contro la Guerra

Il 4 ottobre 2024, "Nessuno" farà il suo ingresso nel mondo,

un nuovo singolo forgiato dalle mani esperte del talentuoso produttore Alessandro Broggi,

noto come Ale Bro.

Con sonorità che danzano tra il rock e l'hip hop, "Nessuno" si erge come un potente inno contro la guerra,

portando in primo piano le cicatrici e le ingiustizie che i più vulnerabili,

i bambini intrappolati nei conflitti, sono costretti a sopportare.



Zeus One, l’artista visionario dietro questo brano incisivo, intende dare voce a chi è stato dimenticato,

a quei bambini che vivono nell'ombra dei conflitti.

"La musica ha il potere di unire e sensibilizzare", afferma con passione, "e spero che questo brano possa accendere una fiamma di consapevolezza

e, soprattutto, spingere all’azione concreta."



Questo progetto musicale va oltre la semplice denuncia; è un atto di profonda solidarietà.

Il singolo si erge come un faro di speranza per la campagna di raccolta fondi di Save The Children Italia,

destinato a dare voce ai bambini, vittime innocenti della guerra in ogni angolo del pianeta.

Ogni ascolto, ogni condivisione e ogni generosa donazione sono passi verso un mondo più giusto,

un terreno fertile per la pace e la giustizia.



Le parole di questa canzone trasmettono un messaggio incisivo di critica sociale, invitando alla riflessione su guerra,

potere e le conseguenze della violenza.

La citazione di James P. Humes, scolpita alla fine del brano, offre uno spiraglio di luce, suggerendo che dalle sconfitte

possano germogliare nuove opportunità e strategie.



Alessandro Broggi, in una dichiarazione appassionata, afferma:

'Nessuno' è molto più di una canzone; è un grido contro l'indifferenza.

Quando abbiamo iniziato a plasmare il brano, ho voluto che la musica rispecchiasse l'urgenza e la tensione di chi vive il dramma della guerra,

ma anche la forza della resistenza e della speranza.

Collaborare a un progetto che sostiene Save The Children è sia un privilegio che una responsabilità.

La musica può ispirare e unire, ma è solo attraverso l’azione che possiamo davvero fare la differenza.

Spero che questo brano possa toccare i cuori e mobilitare quante più anime possibile, affinché possano supportare chi soffre."



La raccolta fondi è già attiva sul sito di Save The Children Italia, al seguente link:

https://dona.savethechildren.it/zeusone



"Presalva il video su YouTube cliccando 'Avvisami'

e preparati a guardarlo in diretta il 4 ottobre a mezzanotte per sostenere il nostro progetto!

Non mancare, unisciti a noi!

Link YouTube https://www.youtube.com/watch?v=648KvHwlOrM



Per ulteriori informazioni, spettacoli, contatti stampa e interviste:

Giovanni Sarnataro

[email protected]