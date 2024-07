Zona Giallorossa per Catanzaro - Brescia (playoff): le disposizioni su traffico, viabilità, navette da Lido e Sant'Elia

CATANZARO - Le disposizioni in occasione del match valido per i play off tra Catanzaro e Brescia previsto sabato 18 maggio 2024 alle ore 20.30.

L’Amministrazione comunale ricorda che sarà attiva la Zona Giallorossa con l’abituale piano del traffico e la possibilità di fruire dei parcheggi e trasporti pubblici per raggiungere lo Stadio Ceravolo. Le disposizioni partiranno da tre ore prima dell’inizio della partita, con lo scopo di garantire l’accesso e il deflusso agevole dei tifosi e una circolazione regolare nella zona interessata.

A ricordarlo è il presidente della Prima Commissione Gregorio Buccolieri, che evidenzia come siano fruibili le due grandi aree parcheggio, Sant’Antonio e Musofalo, con nuovo capolinea in via Schiavi.

Per il parcheggio di Sant’Antonio i posti disponibili saranno 500. L’Amc curerà il servizio di trasporto andata/ritorno al costo di euro 1,50 a persona. Le navette avvieranno il trasporto alle 18.30.

Per il Musofalo, solito parcheggio e servizio navetta con tariffa ordinaria fino alla zona a ridosso dello stadio. Al termine dell’incontro, dal punto di raccolta in via Schiavi sarà garantito il rientro ai parcheggi facilitando così il deflusso di auto e pedoni.

Inoltre, all’interno del parcheggio dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria R. Dulbecco di via Cortese, sui 200 posti complessivi disponibili, 20 saranno riservati come di consueto per i mezzi abilitati al trasporto di persone disabili. In più, in occasione del match di sabato 18 maggio 2024, è ampliato il servizio di trasporto dell’Amc. Nel quartiere Lido, all’altezza dell’area Teti, alle ore 18.30 saranno disponibili le navette che – con fermata intermedia alla stazione FS- condurranno direttamente nei pressi dello stadio Ceravolo.

In occasione anche del “Maggio dell’Arte”, la manifestazione culturale organizzata dall’Amministrazione con altre realtà artistiche della città, alle 18.00 e alle 18.45, dal quartiere Sant’Elia di Pentone le navette porteranno i tifosi allo stadio.

Al ritorno, sia per Lido che per Sant’Elia, le navette saranno disponibili dopo 30 minuti circa rispetto alla fine della partita.