Girmi TP10 Tostapane, 750 W, Pinze estraibili inox, 7 livelli di cottura, Funzione tostafetta, Raccogli briciole, Espulsione automatica, Spegnimento automatico, Rosso
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Caratteristiche
- 7 livelli di cottura
- Spegnimento automatico
- Pinze estraibili Inox
- Funzione tostafetta
- Cassettino raccogli briciole
- Potenza 750 W
- Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
Dettagli
- Colore
- Rosso
In breve
Girmi TP10 Tostapane, 750 W, Pinze estraibili inox, 7 livelli di cottura, Funzione tostafetta, Raccogli briciole, Espulsione automatica, Spegnimento automatico, Rosso costa 18,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,90 € di prezzo precedente (risparmio 10,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 13:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,8 su 5 con 623 recensioni.
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