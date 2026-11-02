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Girmi TP10 Tostapane, 750 W, Pinze estraibili inox, 7 livelli di cottura, Funzione tostafetta, Raccogli briciole, Espulsione automatica, Spegnimento automatico, Rosso

3,8 su 5 su Amazon, 623 recensioni

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Caratteristiche

  • 7 livelli di cottura
  • Spegnimento automatico
  • Pinze estraibili Inox
  • Funzione tostafetta
  • Cassettino raccogli briciole
  • Potenza 750 W
  • Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz

Dettagli

Colore
Rosso

In breve

Girmi TP10 Tostapane, 750 W, Pinze estraibili inox, 7 livelli di cottura, Funzione tostafetta, Raccogli briciole, Espulsione automatica, Spegnimento automatico, Rosso costa 18,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,90 € di prezzo precedente (risparmio 10,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 13:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,8 su 5 con 623 recensioni.

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