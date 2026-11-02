Vaessen Creative Ribbon Lyon Wired Nastro di Raso, Blu (Lavanda), 6 mm x 10 m
4,6 su 5 su Amazon, 1.975 recensioni
-30% 3,31 €
Prima
4,72 €, risparmi 1,41 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Per gli appassionati di artigianato
- Adattato per varie attività creative
- Facile da usare
Dettagli
- Colore
- Blu (Lavanda)
- Formato
- 6 mm x 10 m
In breve
Vaessen Creative Ribbon Lyon Wired Nastro di Raso, Blu (Lavanda), 6 mm x 10 m costa 3,31 € su Amazon.it, rispetto a 4,72 € di prezzo precedente (risparmio 1,41 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 13:08; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 1.975 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.