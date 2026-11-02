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Vaessen Creative Ribbon Lyon Wired Nastro di Raso, Blu (Lavanda), 6 mm x 10 m

4,6 su 5 su Amazon, 1.975 recensioni

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-30% 3,31 €

Prima 4,72 €, risparmi 1,41 €

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Caratteristiche

  • Per gli appassionati di artigianato
  • Adattato per varie attività creative
  • Facile da usare

Dettagli

Colore
Blu (Lavanda)
Formato
6 mm x 10 m

In breve

Vaessen Creative Ribbon Lyon Wired Nastro di Raso, Blu (Lavanda), 6 mm x 10 m costa 3,31 € su Amazon.it, rispetto a 4,72 € di prezzo precedente (risparmio 1,41 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 13:08; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 1.975 recensioni.

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