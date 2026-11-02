Tenderly Salvaspazio, 96 Rotoli di Carta Igienica, 2 Veli, 220* Strappi per Rotolo, con Estratti Naturali di Malva e Calendula, Made in Italy, Dermatologicamente Testato
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Caratteristiche
- CONTENUTO - A casa riceverete 96 rotoli da 220 strappi (*+/- 5% di tolleranza) di carta igienica Tenderly Salvaspazio. Tenderly Salvaspazio è la carta igienica soffice e resistente, in formato comodo e compatto, che rende il prodotto ancora più conveniente. Tantissima morbidezza in poco spazio.
- CARTA IGIENICA - La morbidezza e la resistenza della carta igienica Tenderly sono sinonimo di qualità, adatta anche per le pelli più sensibili.
- MATERIE PRIME - Il prodotto è certificato FSC (FSC-C100456) the mark of responsible forestry. Il prodotto è realizzato con cellulosa proveniente da foreste certificate e gestite responsabilmente e con altre fonti controllate.
- TENDERLY - Tra i brand leader in Italia, è al fianco delle famiglie da oltre 50 anni. Fa parte del gruppo Lucart, tra i principali produttori europei, con un servizio clienti sempre disponibile per ogni esigenza.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 96 unità (Confezione da 1)
In breve
Tenderly Salvaspazio, 96 Rotoli di Carta Igienica, 2 Veli, 220* Strappi per Rotolo, con Estratti Naturali di Malva e Calendula, Made in Italy, Dermatologicamente Testato costa 29,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 13:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 3.690 recensioni.
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