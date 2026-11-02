Cecotec Congelatore a Pozzo 87 L Bolero CoolMarket TF 87 White. 87L, Classe E, Design Compatto, Porta Reversibile, Controllo Meccanico, 3 Cassetti, 50,6x55,1x83,6 cm, per Bevande e Alimenti Congelati
4,2 su 5 su Amazon, 437 recensioni
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Caratteristiche
- Capacità 87 litri: mantieni il cibo che desideri congelato con la sua capacità di 87 litri.
- Design compatto: posiziona il congelatore dove vuoi grazie al suo design compatto.
- Classe E: risparmia sulla bolletta elettrica grazie ad una classificazione energetica ottimale. Design Flat Door 90º: l'anta con design interno piatto permette di estrarre i cassetti con l'anta aperta a soli 90º.
- Adatto ad ogni stanza: con la sua porta reversibile potrai inserire il congelatore in ogni stanza. Conservazione ottimale: dispone di 3 cassetti indipendenti.
- Misure ideali: congelatore (larghezza x profondità x altezza): 50,6 x 55,1 x 83,6 cm.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- Capacidad 87 L
In breve
Cecotec Congelatore a Pozzo 87 L Bolero CoolMarket TF 87 White. 87L, Classe E, Design Compatto, Porta Reversibile, Controllo Meccanico, 3 Cassetti, 50,6x55,1x83,6 cm, per Bevande e Alimenti Congelati costa 150,90 € su Amazon.it, rispetto a 168,90 € di prezzo precedente (risparmio 18,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 14:20; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 437 recensioni.
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