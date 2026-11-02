SONGMICS Scarpiera Pieghevole, 6 Ripiani, per 6 Paia, Anta Trasparente | Scaffale per Scarpe Slim, Stivali Sneaker, Ingresso Soggiorno, Nero Inchiostro, Collezione Dennys LSP205B01
4,4 su 5 su Amazon, 569 recensioni
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Caratteristiche
- Scarpiera Pieghevole Veloce: Dimentica i montaggi complicati con questa scarpiera salvaspazio dal design pieghevole in un unico pezzo, pronta in soli 3 passaggi senza attrezzi, facile da piegare e trasportare per organizzare le tue calzature.
- Scatole Scarpe Trasparenti: Le ante frontali trasparenti con chiusura a doppio magnete permettono di trovare subito le scarpe, mantenendole protette da polvere e umidità in queste scatole porta scarpe pratiche e sicure.
- Organizer Multiuso: Non solo per calzature, questi contenitori salvaspazio sono perfetti come organizer per armadio, ideali per riporre vestiti, borse o cappelli in camera da letto, soggiorno, bagno o garage.
- Porta Scarpe Da Ingresso: Con dimensioni di 25,5x34,5x105,5 cm e 6 livelli, questo armadio scarpiera ospita sneakers o tacchi, ottimizzando ogni spazio.
- Contenitori In Plastica: Realizzati in plastica PP di colore Nero Inchiostro, questi moduli offrono spazio per riporre le tue scarpe.
Dettagli
- Colore
- Trasparente + Nero Inchiostro
- Formato
- Set di 6
- Pezzi nella confezione
- 6
In breve
SONGMICS Scarpiera Pieghevole, 6 Ripiani, per 6 Paia, Anta Trasparente | Scaffale per Scarpe Slim, Stivali Sneaker, Ingresso Soggiorno, Nero Inchiostro, Collezione Dennys LSP205B01 costa 23,39 € su Amazon.it, rispetto a 25,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 13:55; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 569 recensioni.
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